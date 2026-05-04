La Cátedra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria aborda la creación de ingredientes saludables minimizando el desperdicio en la cadena agroindustrial
L.O.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia acogió el seminario “Sostenibilidad Alimentaria: Revalorización de subproductos agroindustriales a través de la fermentación”, impartida por José Ángel Salas Millán y organizado como parte de las actividades de la Cátedra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria del Grupo Fuertes.
La ponencia ha destacado el uso de bioprocesos avanzados para enriquecer los subproductos con probióticos y antioxidantes, planteando la economía circular como la solución definitiva para minimizar el desperdicio en la cadena de suministro alimentaria y desarrollar ingredientes saludables para el consumo humano. Salas Millán la describe como una “técnica idónea que permite desarrollar productos con un alto valor nutricional”. A través del uso de microorganismos seleccionados, se transforman las materias primas vegetales y se eliminan autonutrientes, logrando que un residuo se convierta en un alimento.
José Ángel Salas Millán es graduado en Farmacia (2018) por la Universidad de Murcia, con un máster oficial en Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos por la Universidad de Granada (2019). Obtuvo el Doctorado Internacional Europeo e Industrial (2024) por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), centrado en el desarrollo de productos fermentados a partir de subproductos de la industria agroalimentaria. Ha realizado estancias internacionales en centros como APC Microbiome (Irlanda) y la Universidad de Costa Rica.
Elisa Escudero, Decana de la facultad de Veterinaria, valoraba que la revalorización de los subproductos era importante para la economía circular para evitar que haya desechos y estos productos aumenten su valor en el mercado.
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