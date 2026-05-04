La carrera popular de la UMU reúne a 1.400 participantes por una causa solidaria

Un total de 1.400 participantes entre estudiantes, personal docente investigador y PTGAS se han dado cita en la 18ª edición de la carrera popular. La prueba, que ha comenzado en las pistas de atletismo tenía un recorrido de 5 kilómetros a lo largo del entorno del camino verde del Campus de Espinardo, ha sido organizada a través del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud y el Servicio de Actividades Deportivas

Gracias a la alta participación y al carácter benéfico de la inscripción, fijada en 2 euros, la recaudación total se destinará íntegramente a la asociación Pediatría Solidaria.

Más allá del reto deportivo, la cita tenía como propósito ayudar a la infancia más desfavorecida y crear un espacio de convivencia e integración, así lo comentaba Paloma Martínez, estudiante de la UMU que destacaba el impacto "iniciativas como esta que ayudan a dar visibilidad a causas importantes”. La visión desde fuera del Campus la daba Francisco Javier Martínez, estudiante de bachillerato que comentaba que era una gran iniciativa para conocer la UMU, ya que "gracias a actos como este, muchos institutos pueden participar y conocer un poco más la universidad", explicaba antes del inicio de la carrera.

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Además del impacto social, la participación en esta carrera otorga a los alumnos el reconocimiento de Créditos CRAU por actividades deportivas.