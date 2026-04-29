Nace la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad

La Universidad de Murcia y la Comunidad Autónoma van a colaborar en la creación y funcionamiento de la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad de la Universidad de Murcia para facilitar conocimientos de tipo teórico, técnico, operativo y práctico necesarios a alumnos y graduados universitarios, así como a profesionales, en el ámbito de la seguridad y las emergencias.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el rector de la UMU, José Luján, firmaron este lunes el convenio cuyas bases regulan la creación de este nuevo centro.

El acuerdo establece las bases de la colaboración con la para el funcionamiento de la escuela, cuya creación se enmarca en la Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, que prevé el conjunto de actuaciones que deben realizar las distintas administraciones públicas con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente en la prevención, protección y socorro de las personas y bienes en situaciones de riesgo, emergencia y catástrofe que puedan producirse en la Región.

Esta normativa atribuye a la Comunidad la promoción, elaboración e impartición de programas, cursos y otras actividades formativas para los diferentes colectivos relacionados con la gestión de emergencias y protección civil, así como la participación y promoción de estudios, investigaciones y proyectos relacionados con la gestión de emergencias y protección civil.

La creación de una Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad, adscrita a la Facultad de Medicina de la UMU, permite que los graduados y profesionales tengan la oportunidad de adquirir una experiencia práctica, supervisados por personal técnico competente, y que los profesionales en materia de emergencias y seguridad tengan a su vez la oportunidad de colaborar en la formación de futuros colegas y asegurar que estos tengan la formación adecuada para ofrecer servicios de calidad en estos campos.

En el marco de este acuerdo, la Comunidad colaborará con la Universidad en labores de promoción y difusión de las actividades que lleve a cabo la Escuela. Asimismo, propondrá los profesionales relacionados con las actividades de emergencias y seguridad ciudadana con reconocida solvencia y con experiencia práctica para que colaboren en la formación que se imparta.

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Además, el convenio prevé la participación de la Comunidad en la elaboración del reglamento de régimen interno y en los órganos de gobierno de la Escuela.