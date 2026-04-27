La Universidad de Murcia y la Guardia Civil refuerzan su colaboración en seguridad alimentaria, ambiental y salud pública
La Universidad de Murcia, a través de la Facultad de Veterinaria, y la Guardia Civil refuerzan su colaboración con el objetivo de aplicar medidas conjuntas en áreas de seguridad alimentaria, el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio ambiente gracias a un convenio entre ambas partes.
Tanto la facultad de Veterinaria de la UMU como el SEPRONA de la Guardia Civil organizarán cursos, conferencias y seminarios especializados sobre el bienestar animal y salud pública, además de prestación de apoyo técnico en cuestiones relacionadas con la competencia de ambas entidades y el reparto de publicaciones periódicas y desarrollo de iniciativas orientadas a la conservación de los recursos naturales y la aplicación de la normativa ambiental.
El acto, que ha tenido lugar esta mañana en el Edificio Convalecencia, ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y el Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido.
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