La Universidad de Murcia y la Guardia Civil refuerzan su colaboración en seguridad alimentaria, ambiental y salud pública

La Universidad de Murcia, a través de la Facultad de Veterinaria, y la Guardia Civil refuerzan su colaboración con el objetivo de aplicar medidas conjuntas en áreas de seguridad alimentaria, el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio ambiente gracias a un convenio entre ambas partes.

Tanto la facultad de Veterinaria de la UMU como el SEPRONA de la Guardia Civil organizarán cursos, conferencias y seminarios especializados sobre el bienestar animal y salud pública, además de prestación de apoyo técnico en cuestiones relacionadas con la competencia de ambas entidades y el reparto de publicaciones periódicas y desarrollo de iniciativas orientadas a la conservación de los recursos naturales y la aplicación de la normativa ambiental.

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El acto, que ha tenido lugar esta mañana en el Edificio Convalecencia, ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y el Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido.