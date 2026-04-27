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La Universidad de Murcia y Cáritas firman un convenio para facilitar las aportaciones económicas de la comunidad universitaria

UMU X Cáritas

UMU X Cáritas / ALFONSO DURAN

L.O.

La Universidad de Murcia y Cáritas Diócesis de Cartagena han firmado este viernes un convenio que permitirá que los miembros de la comunidad universitaria colaboren económicamente con las acciones de Cáritas de una manera sencilla y periódica.

Gracias a este convenio, el personal de la UMU podrá solicitar la deducción de una cantidad fija de su nómina para ser transferida a Cáritas de manera automática. Se han establecido tramos mensuales de colaboración de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 100 euros. Tanto la activación como la desactivación de la aportación se realizará a través del portal de recursos humanos de la UMU. Además, Cáritas expedirá certificados acreditativos de las donaciones para que los participantes puedan beneficiarse de las correspondientes desgravaciones fiscales.

La Universidad de Murcia se compromete a transferir mensualmente los fondos recaudados y a publicar en su web la Memoria Justificativa y Económica que presente Cáritas, informando sobre el número de donantes. Cáritas, por su parte, donará los fondos íntegramente a mejorar las condiciones de vida de las personas desfavorecidas.

Paralelamente, se ha formalizado un convenio para la organización de actividades de extensión universitaria durante el curso 2026/27. Este acuerdo incluye el desarrollo de seminarios sobre “Fe y Arte”, “Ciencia y Teología”, “Acompañamiento en contextos vulnerables” y el “Congreso Sociedad Científicos Católicos de España”.

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El acto de firma, que ha tenido lugar esta mañana en el Edificio Convalecencia, ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, José Luján, junto al director de Cáritas Diócesis de Cartagena, Jesús Martínez.

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