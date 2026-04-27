La UMU lleva a la Filmoteca Regional los riesgos digitales y emocionales de la juventud

La ciencia en la gran pantalla vuelve a tender puentes entre las investigaciones que se desarrollan en la Universidad de Murcia (UMU) y las inquietudes de la juventud. La iniciativa, impulsada por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) en colaboración con el programa Murcia Educadora de la Concejalía de Educación y Formación Profesional del Ayuntamiento de Murcia, abordará los riesgos del sexting en redes sociales y las relaciones tóxicas mediante píldoras audiovisuales y las explicaciones de especialistas universitarios.

El día 29 de abril, María José Ortín Ibáñez, profesora titular de Informática y Sistemas de la UMU será la encargada de abordar las diversas amenazas digitales a las que se enfrentan las nuevas generaciones con Sextorsión y sus variantes que van el chantaje con imágenes íntimas, la pornovenganza o o la intrusión de adultos con fines sexuales a través de la red, conocida como grooming.

Ortín explicará también las implicaciones de difundir contenido íntimo sin consentimiento y ofrecerá recomendaciones para prevenir estas situaciones, entre ellas el uso de contraseñas seguras y una adecuada configuración de la privacidad en redes sociales.

Por su parte, el 30 de abril tendrá lugar la sesión Estereotipos, amor y relaciones: construyendo vínculos saludables, impartida por Julio Ángel Camacho Ruiz, miembro del grupo de investigación en Salud desde una perspectiva enfermera y psicológica de la UMU. Contará con la participación de Santiago Fernández Guillamón, presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Murcia.

Este taller promoverá relaciones interpersonales saludables entre adolescentes desde una perspectiva de género crítica e inclusiva. Para ello, abordará mitos que influyen negativamente en los vínculos afectivos, como el amor romántico, los estereotipos de género en la pareja o los modelos tradicionales de masculinidad.

Asimismo, fomentará la construcción de masculinidades igualitarias y modelos relacionales basados en el respeto, la autonomía y la corresponsabilidad, con el objetivo de favorecer vínculos más conscientes, justos y saludables.

La actividad forma parte de los pre eventos organizados por la Universidad de Murcia dentro del proyecto ‘G9EURESEARCH’ con motivo de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que culminará en una feria científica masiva prevista para el 25 de septiembre de 2026 en el campus de La Merced.

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Este proyecto está financiado por la Unión Europea en el marco del programa Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación, bajo el acuerdo de subvención número 101305392.