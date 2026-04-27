El ciclo ‘La UMU y la Cultura Científica’ aborda uno de los temas más relevantes del momento: el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana

Las charlas del ciclo ‘La UMU y la Cultura Científica’ continúan y en esta ocasión Juan Pedro Martínez Ramón, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia (UMU), visita la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés el próximo jueves 30 de abril a las 18:30 horas con la conferencia 'Ayer éramos humanos, hoy somos datos: el impacto de la IA en la educación'.

El desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial avanzan a pasos agigantados y ya se encuentran consolidados en la vida cotidiana de gran parte de la población. En consecuencia, han transformado no solo la educación, sino también el bienestar psicológico de las personas.

Juan Pedro Martínez abordará cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida, pero también generar nuevas formas de estrés, dependencia o pérdida de control. ¿Qué decisiones estamos empezando a delegar en la IA? ¿Qué empleos desaparecerán y cuáles surgirán? ¿Habrá trabajo suficiente en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que se plantearán en una conferencia con temática de plena actualidad.

Además, uno de los ejes centrales será el papel de la educación en este nuevo escenario. El ámbito académico trata de adaptarse a este nuevo escenario, donde conceptos como la renta básica universal, los empleos del futuro y la formación a lo largo de toda la vida ya no son ciencia ficción, sino debates urgentes.

Martínez Ramón es Doctor en Psicología por la UMU, en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. En la actualidad, es responsable del grupo de trabajo de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. Además, ejerce como profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y es vicedecano de Calidad e Innovación en la Facultad de Psicología y Logopedia.

Debido al aforo limitado se recomienda inscribirse, de manera gratuita, en la página de eventos de la UMU.

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Esta conferencia se encuentra dentro del ciclo ‘La UMU y la Cultura Científica’ impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación en colaboración con la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.