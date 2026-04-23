Las mutaciones de novo explican casos graves de deficiencia de antitrombina sin antecedentes familiares

Un estudio multicéntrico liderado por Javier Corral, investigador de la Universidad de Murcia (UMU), Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), Hospital General Morales Meseguer y jefe de grupo del área de Enfermedades Raras del CIBER (CIBERER), demuestra el papel relevante de las mutaciones de novo en la deficiencia de antitrombina, una enfermedad genética rara causada por alteraciones en el gen SERPINC1 que incrementa significativamente el riesgo de trombosis.

El trabajo, publicado en Haematologica, analiza una de las mayores cohortes internacionales de pacientes no relacionados (433 casos) con esta patología y revela que el 5,2% de los pacientes en los que se disponía de información familiar presentaban mutaciones de novo, es decir, no heredadas de sus progenitores. “Este hallazgo sugiere que la frecuencia real de este tipo de alteraciones podría estar infraestimada, especialmente en ausencia de estudios genéticos sistemáticos” comenta Corral.

Además, el estudio demuestra que todas las mutaciones de novo identificadas se asocian a formas graves de la enfermedad, con aparición temprana de eventos trombóticos —incluyendo casos en edad pediátrica— y una elevada recurrencia, lo que refuerza su impacto clínico. Estos resultados apuntan a un posible sesgo diagnóstico, ya que los casos más leves podrían pasar desapercibidos al no presentar antecedentes familiares ni síntomas precoces.

Otro de los aspectos destacados del trabajo es la marcada heterogeneidad de las variantes genéticas implicadas, que abarcan desde cambios puntuales en el ADN hasta pequeñas inserciones o deleciones que generan proteínas truncadas, así como grandes deleciones que pueden eliminar parcial o totalmente el gen. Estas últimas podrían estar favorecidas por la abundancia de elementos repetitivos en el gen SERPINC1, lo que facilita la aparición de reorganizaciones estructurales.

“Los resultados tienen importantes implicaciones diagnósticas, ya que evidencian que la ausencia de antecedentes familiares no excluye un origen genético en la deficiencia de antitrombina y refuerzan la necesidad de incorporar el análisis molecular en la evaluación de estos pacientes”, concluye el equipo de investigación.

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Garrido-Rodríguez P, De la Morena-Barrio B, Bravo-Pérez C, Cifuentes-Riquelme R, Padilla J, Navarro E, et al. De novo mutations in antithrombin deficiency: high frequency and heterogeneous mechanisms Haematologica. 2026 doi: 10.3324/haematol.2025.288773.