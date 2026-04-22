La Facultad de Informática lanza “Fiumers in the wild”: un puente entre la formación académica y el liderazgo tecnológico actual

La Facultad de Informática (FIUM) celebró el pasado viernes, 17 de abril, una jornada de conferencias con el fin de conectar a la comunidad académica con la realidad profesional de antiguos alumnos que lideran sectores tecnológicos en la actualidad. El objetivo era ofrecer referentes cercanos de éxito y fortalecer el vínculo entre la formación académica y las demandas de la industria.

La jornada contó con tres ponencias de perfiles con trayectorias inspiradoras. En primer lugar, de la FIUM a fundar una start-up de Ia con Manuel Romero, CSO en MAISA y especialista en Machine Learning, reconocido como uno de los principales contribuidores mundiales al Hub de Hugging Face. Cuenta con más de 700 modelos de IA que acumulan millones de descargas. A lo largo de la charla, Manuel realizó un recorrido por los hitos científicos que han impulsado la evolución desde la IA generativa hacia los actuales sistemas agénticos y autónomos. Seguidamente de 'Cómo acabé sabiendo más SQL del que hubiera imaginado' de la mano de Andrés Senac, Senior Software Engineer en Firebolt, con más de 15 años de experiencia en sistemas de alto rendimiento, quien conectó la información académica que se recibe en la facultad (Compiladores, estructuras de datos y algoritmos) con su aplicación en sistemas que procesan datos a gran escala y el funcionamiento de los optimizadores de consultas. Para finalizar, 'Optimización SEO y marketing digital: desarrolla tu carrera profesional' con Sergio Vázquez, consultor de Marketing Online, con una década de experiencia ayudando a empresas a escalar sus ventas, mostró cómo el dominio del SEO y las herramientas digitales pueden servir de motor para la proyección profesional de los graduados de la FIUM.

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Además, el evento contó con una gincana virtual abierta para todos los participantes en la que los que consiguiesen completarla podrían optar a premios especiales, además de los regalos repartidos entre los asistentes.