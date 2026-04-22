Encuentro en la UMU de especialistas europeos en gestión de proyectos de la UE en el marco de Erasmus+ EU-GaNoM

La Universidad de Murcia será, del 20 al 24 de abril, el punto de encuentro de especialistas europeos en gestión de proyectos financiados por la Unión Europea. Durante esos días, la institución murciana acogerá la segunda semana de formación del proyecto Erasmus+ EU-GaNoM, en la que participarán 25 profesionales entre personal de gestión e investigadores procedentes de seis universidades europeas.

La cita reunirá a representantes de la Universidad de Nantes (Francia), Universidad Linneo (Suecia), Universidad de Murcia (España), Universidad de Tirana (Albania), Universidad de Creta (Grecia) y la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev (Ucrania), consolidando una red internacional comprometida con mejorar la participación universitaria en proyectos europeos.

El proyecto EU-GaNoM (Enhancing EU Grant Advisors and EU Project Managers Capacities) tiene como objetivo reforzar las capacidades de las instituciones de educación superior para acceder, gestionar y maximizar el impacto de los programas financiados por la Unión Europea. Para ello, pone el foco en la formación especializada de asesores de subvenciones y gestores de proyectos, profesionales clave para transformar ideas de investigación y cooperación en iniciativas europeas con resultados tangibles.

Además de impulsar el desarrollo profesional del personal técnico, el proyecto busca reconocer su papel estratégico dentro de las universidades y fomentar una mayor colaboración entre los ámbitos de educación, investigación e innovación.

Durante la semana de trabajo en Murcia, los participantes tomarán parte en talleres, sesiones prácticas y espacios de intercambio de experiencias, donde se analizarán buenas prácticas en la gestión de proyectos internacionales de innovación educativa e investigación. Estas actividades servirán también para poner a prueba el modelo pedagógico diseñado por el consorcio, basado en metodologías híbridas que combinan formación presencial y virtual, adaptadas a las necesidades actuales de las instituciones europeas.

Entre los principales resultados previstos del proyecto destacan:

El diseño de un modelo de curso híbrido dirigido a asesores y gestores de proyectos europeos.

dirigido a asesores y gestores de proyectos europeos. La creación de contenidos formativos digitales y sostenibles , especialmente orientados al personal administrativo universitario.

, especialmente orientados al personal administrativo universitario. El desarrollo de un repositorio online de recursos reutilizables, que garantice la continuidad y el impacto a largo plazo de las acciones formativas.

A lo largo de su ejecución, EU-GaNoM formará al menos a 70 profesionales del ámbito administrativo en seis países europeos, contribuyendo a fortalecer redes transnacionales y mejorar los programas de formación para el personal universitario.

Esta segunda semana de formación da continuidad a la primera reunión celebrada en Suecia en junio de 2025, en la que participó la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación de la UMU (OPERUM), dependiente del Área de Investigación, junto con el Servicio de Proyectos y Desarrollo Internacional, encargado de la gestión de proyectos de innovación educativa y cooperación universitaria del Área de Relaciones Internacionales.

Primera semana de formación EU-GANOM en la Universidad Linneo de Suecia:

https://euganom.eu/wp-content/uploads/2026/01/LNU_Staff_week_video_presentation.mp4

Más información sobre el proyecto en la web y en la plataforma de resultados Erasmus+:

https://euganom.eu/

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