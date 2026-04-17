La Universidad de Murcia incorpora a la investigadora nigeriana Onyinyechukwu Ada para liderar un innovador proyecto europeo sobre bienestar porcino

La Universidad de Murcia ha incorporado este mes de marzo a la investigadora nigeriana Onyinyechukwu Ada Agina, que se une al grupo BioVetMed del Departamento de Medicina y Cirugía Animal para desarrollar el proyecto europeo PoWe (Beyond the Oink: Biomarcadores de Glándulas Salivales como la Nueva Frontera en la Evaluación del Bienestar Porcino).

La llegada de Agina se produce en el marco de una ayuda Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2024, uno de los programas más competitivos de la Unión Europea para la atracción de talento investigador internacional. Bajo la supervisión de la profesora Ana María Gutiérrez Montes, la investigadora inicia en la Facultad de Veterinaria una nueva etapa centrada en el desarrollo de herramientas avanzadas para la evaluación del bienestar animal.

El proyecto PoWe plantea un enfoque innovador basado en el estudio de biomarcadores presentes en las glándulas salivales del cerdo, con el objetivo de mejorar la capacidad de detección temprana de enfermedades. A través del desarrollo de sistemas in vitro, la investigación busca profundizar en la respuesta inmunitaria ante patologías comunes y emergentes, abriendo nuevas vías para el diagnóstico no invasivo en producción ganadera.

Según explica la propia investigadora, “PoWe está diseñado para tender puentes entre la investigación molecular avanzada y sus aplicaciones prácticas en el ámbito ganadero, facilitando métodos de diagnóstico rápido basados en saliva que permitan detectar condiciones patológicas antes de que sea necesaria una intervención veterinaria”.

Onyinyechukwu Ada Agina es veterinaria e investigadora especializada en Patología Clínica Veterinaria. Procedente de Nigeria, ha desarrollado su carrera académica entre la Universidad de Nigeria y la Universidad Putra de Malasia, donde obtuvo su doctorado en 2022. Su incorporación a la Universidad de Murcia refuerza la dimensión internacional del campus y su apuesta por la excelencia investigadora.

Durante su estancia postdoctoral, la investigadora trabajará en el diseño de modelos analíticos avanzados y en el desarrollo de plataformas diagnósticas portátiles que permitan su aplicación directa en granja. Este enfoque contribuirá no solo a mejorar la salud animal, sino también a reducir el uso innecesario de antibióticos y a avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Por su parte, la profesora Ana María Gutiérrez destaca que el proyecto “permitirá a la investigadora consolidar su perfil científico mediante el desarrollo de técnicas diagnósticas innovadoras y la adquisición de competencias clave en gestión de proyectos, transferencia de conocimiento y liderazgo científico”.

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El proyecto PoWe está financiado por la Unión Europea a través del programa Marie Skłodowska-Curie (acuerdo de subvención nº 101203671), una iniciativa que impulsa la formación, movilidad y desarrollo profesional de investigadores excelentes a nivel internacional.