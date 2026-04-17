La UMU, la segunda universidad más transparente de España según la plataforma Dyntra

La Universidad de Murcia (UMU) se mantiene entre las universidades más transparentes de España según la clasificación ‘Dynamic Transparency Index’ (Dyntra), la primera plataforma colaborativa en el mundo que trabaja en la medición y gestión del gobierno abierto en las organizaciones a nivel nacional.

La UMU obtiene en ‘IV Informe de Transparencia de las Universidades Españolas su mejor puntuación histórica, alcanzando un cumplimiento del 97,63% cumpliendo con 165 de los 169 indicadores, divididos en cinco categorías: transparencia institucional, comunicación pública, participación ciudadana y colaborativa, transparencia económico-financiera y contratación de servicios.

La UMU se presenta en este prestigioso ranking desde 2018, y alcanza el máximo grado de cumplimiento -el 100%- en tres categorías: transparencia económico-financiera, contratación de servicios y comunicación pública. De acuerdo con los resultados del estudio, la Universidad de Zaragoza se sitúa como la universidad más transparente de España, con un 98,22% de cumplimiento. Le siguen la Universidad de Murcia y la Universidad de Vigo, ambas con un 97,63%, la Universidad de Valladolid con un 97,04% y la Universidad de Cádiz con un 95,27%. Estas instituciones encabezan el ranking nacional y consolidan su posición como referentes en transparencia dentro del sistema universitario español.

Publicidad activa y rendición de cuentas

Uno de los datos más significativos del informe es que 26 de las 32 universidades que suspenden son privadas. De hecho, solo dos universidades privadas logran superar el 50% de cumplimiento: la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Cardenal Herrera-CEU. No obstante, ninguna de ellas alcanza el 60%, lo que pone de manifiesto el amplio margen de mejora existente en este segmento.

Frente a ello, entre las 50 universidades públicas evaluadas, solo 6 no alcanzan el 50% de transparencia, lo que refuerza la conclusión de que las instituciones públicas presentan, en términos generales, una estructura más consolidada de publicidad activa y rendición de cuentas.

La comparativa histórica incluida en el informe permite observar una evolución positiva de la transparencia universitaria en España. La media general ha pasado del 46,82% en 2022 al 55,91% en 2026, mientras que las universidades públicas han evolucionado del 59,78% al 73,03%. En cambio, las privadas, tras situarse en el 27,07% en 2023, retroceden ligeramente hasta el 25,34% en 2026. Aunque el sistema mejora en términos globales, Dyntra advierte de que el número de universidades que suspenden también ha aumentado en los últimos años: 29 en 2022, 30 en 2023 y 32 en 2026. Esto demuestra que el avance no está siendo homogéneo y que todavía persisten importantes diferencias entre instituciones.

Dyntra establece clasificaciones entre distintas instituciones como ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, parlamentos, administración general del Estado, servicios sanitarios, autoridades portuarias, partidos políticos u organizaciones sindicales, entre otros.

Reconocimiento de la Fundación Haz

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Recientemente, la UMU también obtuvo el 'sello T' de transparencia con 3 estrellas, el nivel más alto que concede anualmente la Fundación Haz para evaluar la claridad, accesibilidad y actualización de la información pública ofrecida por las universidades españolas. Fundación Haz también destacó el pasado mes de diciembre de 2025 la accesibilidad del renovado portal de datos abiertos de la UMU, una plataforma diseñada por la Oficina de Dato Único de la UMU para ofrecer información institucional de forma accesible, reutilizable y transparente, a fin de fomentar y potenciar la consulta y la generación de conocimiento por la comunidad universitaria, instituciones públicas, empresas privadas y resto de la sociedad, reforzando el compromiso de la UMU con la transparencia y la transformación digital.