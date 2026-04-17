El Servicio de Idiomas implanta CertAcles Digital en alianza con Cambridge para certificar el nivel de inglés en una prueba por ordenador

La Universidad de Murcia se sitúa a la vanguardia de la innovación educativa con la llegada de CertAcles Digital, powered by Cambridge, una nueva certificación oficial de inglés que se ha implantado en la institución junto a la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de una iniciativa que amplía las oportunidades académicas y profesionales del estudiantado, facilitando una acreditación lingüística adaptada a la realidad universitaria. El proyecto, impulsado por ACLES —la Asociación de Centros de Lenguas de las Universidades Españolas— en colaboración con Cambridge University Press & Assessment e implementada en la UMU por el Servicio de Idiomas, responde a una necesidad clave en la educación superior: contar con una certificación de inglés fiable, accesible y alineada con los requisitos académicos y del mercado laboral actual.

Así, a través de un examen adaptativo multinivel realizado por ordenador en una sala adaptada para ello, los estudiantes pueden acreditar su conocimiento de inglés en los niveles B1, B2 o C1. La prueba, que tiene una duración de 3,5 horas y se adapta a los niveles B1-B2 o B2-C1 según los resultados que va obteniendo el participante, está estructurada en 4 partes:

Comprensión lectora

Comprensión auditiva

Expresión oral

Expresión escrita

Además, la obtención de la certificación se realiza con mayor rapidez que en otras certificaciones.

Para miles de estudiantes de la Universidad de Murcia, acreditar su nivel de inglés es un paso imprescindible para finalizar sus estudios, acceder a programas de movilidad internacional como Erasmus, cursar másteres o mejorar su empleabilidad en un entorno cada vez más globalizado. Sin embargo, hasta ahora no siempre han existido opciones de certificación plenamente adaptadas al ritmo y las exigencias de la universidad pública.

CertAcles Digital responde a este desafío con un examen diseñado por y para la universidad, que pone el foco en el uso práctico del inglés en contextos académicos y profesionales. Entre sus principales características destacan:

Contenidos alineados con las competencias que se exigen en la educación superior y en el empleo cualificado, más allá de un conocimiento teórico del idioma.

y en el empleo cualificado, más allá de un conocimiento teórico del idioma. Un formato digital ágil y rápido, q ue permite una gestión más eficiente de las pruebas y resultados.

ue permite una gestión más eficiente de las pruebas y resultados. Flexibilidad en las convocatorias, facilitando que las universidades puedan adaptarlas a su calendario académico y a las necesidades de su alumnado.

En palabras de David Martínez Victorio, Jefe del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, “en la Universidad de Murcia apostamos por la internacionalización y somos conscientes de la importancia que los idiomas desempeñan en todos los procesos. Creemos que una buena prueba de certificación debe tener un impacto positivo en la enseñanza para que los estudiantes la vean como algo útil. Además, debería ser lo suficientemente asequible para que no suponga barreras de ningún tipo. En este sentido, confiamos en que CertAcles digital sea un impulso a la internacionalización de las universidades”.

Las primeras convocatorias de CertAcles Digital ya han comenzado, con Murcia como una de las sedes pioneras. Posteriormente, las universidades asociadas a ACLES —un total de 64 en toda España— podrán ofrecer esta certificación a su alumnado, facilitando el cumplimiento de requisitos lingüísticos que, en muchos casos, condicionan la finalización de los estudios o el acceso a becas y programas de movilidad.

Con el respaldo conjunto de ACLES y Cambridge, CertAcles Digital se consolida como una nueva referencia en la acreditación del inglés universitario, abriendo nuevas puertas académicas y profesionales para los estudiantes de Murcia y reforzando el papel de la ciudad como motor educativo y de talento en el ámbito nacional.

Tras la realización de una prueba piloto en noviembre de 2025 y su primera edición en marzo de 2026, se prevé que en junio de 2026 se realice la siguiente convocatoria de certificación.

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Más información sobre la certificación de idiomas en la Universidad de Murcia en la web del Servicio de Idiomas UMU: www.um.es/web/idiomas/certificacion/ingl%C3%A9s