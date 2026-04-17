El Poder Judicial y la UMU analizan el impacto de la revolución digital en la propiedad industrial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, han inaugurado este jueves en Murcia las jornadas 'Los nuevos retos de los tribunales mercantiles en materia de propiedad industrial e intelectual'.
L.O.
La iniciativa formativa del Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con la UMU, se celebra los en el Rectorado y cuenta con la participación de 22 magistrados procedentes de las secciones mercantiles de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales e instancia de toda España.
El objetivo es profundizar en los principales desafíos que plantea la evolución de la propiedad industrial en un contexto marcado por la transformación digital y la globalización, según ha informado el TSJMU.
En esta tercera edición del curso colaborativo, codirigido por el magistrado Rafael Fuentes Devesa y el catedrático José Massaguer Fuentes, se abordan cuestiones como la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, los problemas derivados de la protección de derechos en entornos digitales o el impacto de las nuevas realidades económicas en los procesos concursales y preconcursales.
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, quien ha analizado la más reciente jurisprudencia en materia de propiedad industrial e intelectual, aportando una visión actualizada.
Además, se han desarrollado distintas mesas redondas centradas en cuestiones como la protección de los derechos de propiedad industrial en entornos virtuales --incluido el metaverso--, la problemática jurídica en situaciones de crisis empresarial o los criterios para la indemnización de daños y perjuicios derivados de su vulneración.
Asimismo, se han abordado aspectos relacionados con la concurrencia de vías administrativas y judiciales, así como la interacción entre los tribunales y las oficinas de registro, en un contexto en el que la complejidad normativa y la dimensión internacional de estos conflictos exigen una actualización constante por parte de los operadores jurídicos.
El programa continuó este viernes con nuevas sesiones dedicadas a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Unificado de Patentes, además de analizar la protección extrarregistral y los mecanismos de tutela provisional de la propiedad industrial.
Además de magistrados, el curso reúne a destacados expertos del ámbito universitario, especialmente vinculados al grupo de investigación INNOPI de la Universidad de Murcia, reforzando así el enfoque multidisciplinar de unas jornadas que combinan la perspectiva práctica de la judicatura con el análisis académico.
- Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine
- Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%
- Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia
- El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Totana superando las pruebas de carga con camiones: 'Es espectacular
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros
- Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Los autónomos se van a poder poner enfermos': la Región de Murcia pagará su cuota durante los dos primeros meses de baja