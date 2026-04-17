El Poder Judicial y la UMU analizan el impacto de la revolución digital en la propiedad industrial

La iniciativa formativa del Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con la UMU, se celebra los en el Rectorado y cuenta con la participación de 22 magistrados procedentes de las secciones mercantiles de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales e instancia de toda España.

El objetivo es profundizar en los principales desafíos que plantea la evolución de la propiedad industrial en un contexto marcado por la transformación digital y la globalización, según ha informado el TSJMU.

En esta tercera edición del curso colaborativo, codirigido por el magistrado Rafael Fuentes Devesa y el catedrático José Massaguer Fuentes, se abordan cuestiones como la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, los problemas derivados de la protección de derechos en entornos digitales o el impacto de las nuevas realidades económicas en los procesos concursales y preconcursales.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, quien ha analizado la más reciente jurisprudencia en materia de propiedad industrial e intelectual, aportando una visión actualizada.

Además, se han desarrollado distintas mesas redondas centradas en cuestiones como la protección de los derechos de propiedad industrial en entornos virtuales --incluido el metaverso--, la problemática jurídica en situaciones de crisis empresarial o los criterios para la indemnización de daños y perjuicios derivados de su vulneración.

Asimismo, se han abordado aspectos relacionados con la concurrencia de vías administrativas y judiciales, así como la interacción entre los tribunales y las oficinas de registro, en un contexto en el que la complejidad normativa y la dimensión internacional de estos conflictos exigen una actualización constante por parte de los operadores jurídicos.

El programa continuó este viernes con nuevas sesiones dedicadas a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Unificado de Patentes, además de analizar la protección extrarregistral y los mecanismos de tutela provisional de la propiedad industrial.

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Además de magistrados, el curso reúne a destacados expertos del ámbito universitario, especialmente vinculados al grupo de investigación INNOPI de la Universidad de Murcia, reforzando así el enfoque multidisciplinar de unas jornadas que combinan la perspectiva práctica de la judicatura con el análisis académico.