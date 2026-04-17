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El Consejo Social de la Universidad de Murcia entrega los IV Premios a la Excelencia Académica

Alumnos premiados

Alumnos premiados / ALFONSO DURAN

L.O.

El Consejo Social de la Universidad de Murcia ha celebrado el acto de entrega de la IV edición de los premios Consejo Social a la Excelencia Académica; unos premios que están destinados a reconocer el rendimiento académico excepcional de los estudiantes. La ceremonia ha tenido lugar en la Galería de Rectores, situada en la primera planta del Edificio Convalecencia, y estuvo presidido por el presidente del Consejo Social de la UMU, Bartolomé Viúdez; la secretaria del Consejo Social, Sonia Muñoz, y por el rector de la Universidad de Murcia, José Luján.

Los estudiantes galardonados son:

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  • Pedro Antonio Ortiz Moreno (Rama de Artes y Humanidades).
  • Sofía Martínez Molina (Rama Ciencias de la Salud).
  • Cristina Bernabé Hernández (Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas).
  • Alba López Jiménez (Rama de Ciencias).
  • Rubén Coll Sánchez (Rama de Ingeniería y Arquitectura).

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