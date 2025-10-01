"A quien no le gusta la poesía es porque no ha dado con el poema adecuado"

Se ‘enganchó’ a la poesía en Francia, donde vivió hasta los 12 años, a través de autores como Prevert, Verlaine o Rimbaud. ¿Cómo fueron esos primeros contactos?

En el colegio teníamos clase de recitación y el profesor nos hacía aprender de memoria poemas de los autores más relevantes de la poesía francesa. Ahí empezó todo.

Ya en Murcia se licenció en Filología Hispánica en la UMU. ¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

Los sigo teniendo muy vivos. Me involucré y participé en todo lo que pude, tanto representación estudiantil (delegada de curso, miembro de Consejos de Departamento), como en las actividades que organizaba el Servicio de Cultura de entonces. Ya estaba metida en proyectos de revistas, asistía a recitales de poesía e iba moviéndome en el ambiente literario de finales de los ochenta, muy activo, y la Universidad también bullía, por lo que pude conocer y contactar con gente de mi edad que escribía o a la que le gustaba la literatura, el teatro y la música.

Ahora coordina el Aula de Poesía de la Universidad, que usted misma fundó en 1996. ¿Cuáles diría que son sus mayores aportaciones, no solo a la comunidad universitaria, sino también al resto de la sociedad murciana?

La idea de crearla fue de Juan Luis López Precioso, y él me embarcó en el proyecto, aunque empecé a coordinarla en solitario en 1997. Es una trayectoria muy extensa como para poder destacar algo en concreto. Pero reseñaría el ciclo de recitales en el Hemiciclo de Letras, por el que pasaron los poetas más importantes del panorama nacional e internacional, como José Agustín Goytisolo, Ángel González, Ana María Moix, Clara Janés, Francisco Brines o Mario Benedetti y Luis Eduardo Aute. Sin embargo, una de las mayores aportaciones fue apostar por poetas jóvenes a través de ciclos y, sobre todo, con la publicación de sus primeros poemarios en la serie ‘Aula de Poesía’ bajo el sello de Editum. Se pueden encontrar nombres relevantes como Andrés García Cerdán, Cristina Morano, José Antonio Muñoz o Pascual García. También la puesta en marcha del Taller de Creación Literaria (pionero entonces, y del que se cumplen ya 24 ediciones) y, sin duda, el Premio Internacional de Poesía que lleva el nombre de Dionisia García.

A través de este servicio universitario han puesto en marcha un proyecto de selección de nuevas voces de la poesía, contribuyendo a lo que se conocer como ‘literatura viva’. ¿Les llega el interés de los jóvenes por este género literario?

Con los años, el Aula de Poesía ha puesto en marcha otros ciclos y actividades, pero siempre apostando por los nuevos poetas. Así, en el año 2012 arrancó el ciclo de Poesía y Música ‘Desdoblando’, en el que un poeta novel compartía mesa con un autor conocido. Se han hecho, hasta ahora, cuatro ediciones, pero lo retomaré próximamente. En el ciclo ‘Nuevas voces de la Poesía’ participan dos autores jóvenes que ya tienen algún libro publicado, y se establece como un diálogo entre diferentes formas de entender la poesía.

¿Cómo calificaría el nivel poético de la Región de Murcia?

Impresionante. Hay una serie de autores y autoras de gran nivel, y las nuevas generaciones parece que nazcan con un poemario bajo el brazo porque algunos, con apenas 20 o 22 años, escriben unos poemas asombrosos.

Hace unos meses publicaron una antología compuesta por poemas de 36 escritoras murcianas contemporáneas. ¿Qué peso tiene la poesía regional ‘en femenino’ más allá de nuestras fronteras?

Precisamente la antología se ha hecho para darlas a conocer más allá de nuestra Región, pero también en ella porque muchas de las antologadas son desconocidas aquí. Algunas han ganado premios importantes y van sonando sus nombres; otras, por su trayectoria, sí han conseguido cierto reconocimiento; pero considero que era necesario mostrar lo que un buen número de mujeres poetas están haciendo desde Murcia.

Tras la celebración de la VIII edición de la Semana Internacional de las Letras (ExLibris), y a las puertas de la Feria del Libro, ¿hay atractivos más que suficientes para que la gente se siga ‘enganchando’ a la poesía?

Siempre digo que a quien no le gusta la poesía es porque no ha dado con el poema adecuado. La poesía es como la música: escuchar y dejarse llevar. Hay tantos estilos y temas poéticos como poetas. Y hay muchísimos… miles… Casi todos los días hay un recital o la presentación de un poemario en Murcia, y la gente acude. Existe bastante interés y se compran libros de poesía, que es lo más sorprendente. No olvidemos que tenemos dos de los más grandes poetas nacionales en Murcia: Dionisia García y Eloy Sánchez Rosillo.