La exposición 'A2 x 3B' reivindica la compatibilidad del arte y la ciencia

"La ciencia y el arte responden a dos exigencias primordiales. La primera, perteneciente al sector científico, es la de profundizar en el conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La segunda, igual de fuerte, es la de evadirnos del mundo real refugiándonos en una realidad a la medida de las aspiraciones del individuo. Libertad, esta, de la que no goza el científico". Esta cita de Rita Levi-Montalcini le sirvió ayer al presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia (ACCRM), Ángel Ferrández, para transmitir el objetivo que persigue la exposición 'A2 x 3B', inaugurada ayer en el Espacio ES/UM del Paraninfo de la Universidad de Murcia (Campus de la Merced): reivindicar "la saludable interacción entre arte y ciencia para poder interpretar el mundo que nos rodea más allá de los laboratorios".

La muestra se compone de 40 pinturas y esculturas realizadas por tres académicos de la ACCRM que han compaginado su carrera investigadora con una inspiradora producción artística: Juan Montes, catedrático emérito de Botánica de la UMU; Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología jubilado de la UMU y exdirector del Laboratorio de Cronobiología, y Ángel Pérez Ruzafa, licenciado en Bellas Artes y catedrático de Ecología de la UMU. De ahí el título de la exposición: "Academia y Arte (A2) desde la perspectiva de tres biólogos (x 3B), englobados en una fórmula matemática, reflejando el lenguaje del Universo", como explicó el presidente de la Academia.

A la inauguración asistió el rector de la UMU, José Luján, y la vicerrectora de Investigación de la UMU; Senena González, entre otras personalidades del mundo académico y cultural de la Región.

"El objetivo esencial de la Academia es acercar las distintas disciplinas científicas a la sociedad, intentando incrementar la alfabetización de los ciudadanos en estos temas, buscando siempre mejorar su capacidad crítica y sus condiciones de vida. Pero, casi igualmente importante, es el acercamiento de los propios científicos a la sociedad. Más allá de la labor callada, ardua y, muchas veces, aislada en los laboratorios y centros de investigación, la vida del científico, lejos de ser unidireccional, abarca otras muchas facetas, algunas inesperadas, que esta exposición trata de desvelar y que ponen de manifiesto la saludable compatibilidad de ciencia y arte", declaró Ángel Ferrández.

El presidente de la ACCRM también mostró el sincero agradecimiento de la Academia de Ciencias a la Universidad de Murcia, a través del Servicio de Cultura, y a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, por medio de la Dirección General de Universidades e Investigación.

"Admiración hacia estos hombres del Renacimiento"

El rector Luján reconoció sentir "admiración ante la obra de tres científicos de la UMU que en realidad son hombres del Renacimiento, capaces de interpretar la naturaleza, el mundo, con todos los instrumentos a su alcance. Mi envidia es sana porque reconocer lo que es virtuoso produce el ansia de imitar a personas que dejan huella".

Sumergido en el paisaje de Murcia, desde el campo a la ciudad, y en aquellos lugares por los que viajó, la obra del botánico Juan Guerra descansa en un estilo personal, clásico, labrado desde niño en una escuela sureña del paisaje, impresionista a ratos y realista en otros. Se sustenta en una percepción temática de lo reconocible por los habitantes de los territorios pintados y en aquello que cualquiera puede sentir como suyo y no sólo en la visión particular del artista. Una vez que algo ha sido incorporado a una obra ya no eres dueño de ella y eso ha de ocurrir de forma instantánea, lo que intenta conseguir con sus paisajes locales. Ha participado en exposiciones colectivas tales como Sala de exposiciones Alacontra, Málaga, 1983, y Casa de la Cultura, Antequera, 1990; e individuales: Exposición virtual en Facebook, A beneficio de la Cruz Roja, 2020, y Sala Nicolás Almansa, Cuartel de Artillería, A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2023.

Juan Antonio Madrid, experto en Cronobiología, desde muy joven mostró interés por la pintura y otras formas de expresión artística como la cerámica y la talla de madera, que cultivó de manera intermitente hasta que el comienzo de sus estudios universitarios lo alejó de esta afición. Tras jubilarse recientemente, retomó la pintura, interesándose por vez primera en la acuarela, técnica que destaca por su frescura, levedad y espontaneidad; cualidades que el autor considera en perfecta armonía con la esencia de las formas vegetales. "Esta exposición es mi primera incursión pública en el ámbito artístico", reconoció ayer Madrid. En ella muestra una selección de obras inspiradas en paisajes, árboles y entornos humanizados, que buscan invitar al espectador a reflexionar sobre nuestra relación incluyente con la naturaleza y la necesidad de protegerla.

Ángel Pérez Ruzafa, experto en lagunas marinas, cuenta con numerosos premios de pintura y fotografía, como el Primer Premio de Carteles Anunciadores del Trofeo Rector de la Universidad de Murcia. Entre sus exposiciones individuales cabe destacar 'Despedidas', Sala de exposiciones Museo Cristo de la Sangre, Murcia, de 2021, y la más reciente 'Wabi sabi', en la Sala de exposiciones La Cárcel, Biblioteca Mercedes Mendoza, Ayuntamiento de Molina de Segura, de 2024. Y participó en las colectivas 'Ateneo Agrícola e instructivo de Algezares', de 1998 y en la Exposición itinerante 'Paisaje UM versus Cañaverosa y Cañón de Almadenes', mostrada en el Cuartel de Artillería Murcia, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Cieza, de 2012. Para Pérez Ruzafa, "esta exposición demuestra que arte y ciencia comparten el mismo fundamento: la necesidad del cerebro de interpretar patrones. Son instrumentos complementarios para la capacidad adaptativa biológica del ser humano que busca entender el mundo para su supervivencia"

La exposición 'A2x3B' permanecerá abierta hasta el próximo 11 de febrero en el Paraninfo del Campus de La Merced-UMU, en Murcia, y se puede visitar de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.