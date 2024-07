Emilio Cortés: "La conservación del medio marino y sus especies es vital para nuestra supervivencia"

¿Qué le llevó a estudiar Biología, ámbito al que ha dedicado su carrera profesional, en la Universidad de Murcia?

Tuve la suerte de tener unos padres formidables, que me educaron en el respeto por la naturaleza y que me acercaron a ella de una forma muy libre. Esto me hizo aprender a valorarla por mí mismo desde muy crío; ya desde entonces me veía como biólogo. Además, también fui muy afortunado por tener un primo buceador en el Centro de Buceo de la Armada, su vida era el mar. Mi primo Rafa nos llevaba a su hijo ‘Rafica’ y a mí a bucear con él. Desde que teníamos 4 o 5 años el Mar Menor fue nuestro patio de juegos, en él pasábamos los casi tres meses de verano buceando a diario. Al final parece que tu vida está ligada al mar y ya no puedes dedicarte a otra cosa si quieres ser feliz. Cuando llegó mi etapa universitaria elegí quedarme en la Universidad de Murcia y enfocar mi carrera hacia la zoología marina; sin duda fue muy acertado porque me permitió llegar a desarrollar proyectos como el Acuario de la UMU. Realmente me siento totalmente afortunado de poder trabajar en lo que me apasiona. Creo que si hay algo importante en la vida es poder dedicarte a lo que te gusta, si tienes suerte y lo consigues es muy beneficioso para tu salud y la de los que te rodean.

¿Qué recuerdos guarda de esa etapa estudiantil en la UMU?

Me gustó tanto que fue una etapa larga (risas). Recuerdo grandes amigos, buenos profesores y vivencias extraordinarias en todos los aspectos. Comencé a trabajar durante la carrera, por eso mi etapa de estudiante se dilató más de lo habitual, pero siempre en temas relacionados con la biología marina y la Acuariología. Realmente viví esta etapa universitaria con intensidad como alumno interno de Zoología, con Ezequiel, mi jefe y un hermano mayor para mí. Entre los dos concebimos el Acuario de la UMU como un centro de investigación con un importante componente de divulgación científica, la exposición al público.

¿Es consciente la sociedad de la importancia que tiene la conservación de especies acuáticas en pro de un futuro sostenible?

El medio marino supone más del 70% de la superficie terrestre y es evidente que dependemos de él. Su conservación y la de las especies que en el habitan es vital para nuestra propia supervivencia. Aun así, creo que una parte importante de la sociedad no lo termina de tener claro y esto se debe en gran medida a la desinformación. Aunque existen casos de especies concretas con problemas localizados, la desaparición de especies a nivel global, de forma particular en el medio marino, tiene un origen cada vez más patente en el cambio climático. Esto es una realidad científicamente demostrada, pero aun así todavía hay discursos negacionistas que llegan a calar en cierta parte de la sociedad y hacen difícil alcanzar el consenso global que permita actuar de forma decisiva para cambiar la tendencia.

La divulgación sobre Acuariología ha centrado gran parte de su trabajo. ¿Qué nos puede destacar acerca de esta rama de conocimiento científico?

La Acuariología es la manera que tenemos de acercarnos al medio acuático desde el laboratorio. Con la tecnología existente hoy día podemos recrear prácticamente cualquier ambiente acuático con muy pocas limitaciones, y esto nos facilita la observación de las especies con las que trabajamos y nos aporta una gran cantidad de información que sería muy difícil de obtener en el medio natural. Toda esa información es de gran importancia si estas llevando a cabo proyectos dedicados a la conservación de especies.

Desde 2006 es director técnico y conservador del Acuario de la UMU. ¿Cuál es el principal objetivo de este servicio?

El Acuario de la Universidad de Murcia es un proyecto concebido allá por los 90´s como algo totalmente innovador. Se trata de un centro dedicado a la investigación con un importantísimo componente de divulgación que es la exposición abierta al público. Al final se trata de llevar la Universidad a la calle, algo muy importante si quieres que la gente crea en la ciencia como respuesta a muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos cada día.

También cumple con una función educativa y de concienciación ambiental, como se pudo observar en la jornada de puertas abiertas celebrada hace unas semanas.

La labor docente del Acuario de la UMU también es muy importante, no solamente a nivel universitario, sino también escolar con las visitas de colegios durante todo el año. Al tratarse de un centro dedicado a la conservación, es evidente que la visita al acuario tiene una componente de concienciación ambiental muy marcada. Siempre estamos intentando preparar nuevos proyectos docentes y divulgativos.

Además, ha sido uno de los responsables de la creación del Banco de Especies del Mar Menor. ¿Cómo puede este proyecto ayudar a solucionar la grave problemática que atraviesa la laguna salada?

La problemática del Mar Menor es un tema complejo, centrado en la entrada de nutrientes relacionada con la actividad humana, en el que hay muchos actores implicados. El Banco de Especies se pensó como un proyecto de conservación dirigido a garantizar la viabilidad en el tiempo de las poblaciones de especies características y singulares de la laguna como caballitos de mar, agujas, zorros, nacras, etc., independientemente de posibles crisis eventuales relacionadas con esos aportes de nutrientes. También es una forma de visibilizar el problema y llevar un seguimiento de las especies seleccionadas. Es una manera de asegurar que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de lo que todos hemos conocido como Mar Menor.