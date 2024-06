Jaime Agulló analiza los usos de la IA en el acto de clausura de los Másteres Oficiales de Economía y Empresa de la UMU

El pasado viernes 21 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, de 17.00 a 19.00 horas, el acto de clausura del curso 2023/24 de los Másteres Oficiales de la Facultad de Economía y Empresa. El acto estuvo presidido por Profa. Dra. Dña. Ana Vanesa Valero García, Vicerrectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia; la conferencia de clausura fue impartida por el Sr. D. Jaime Agulló Amorós, Responsable del grupo de discusión y avance en la IA en Insight Analytics España. El acto también contó con la presencia de Sr. D. Ramón Madrid Nicolás, Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, Dña. María Dolores Palazón Vidal, Coordinadora del Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico, así con números profesores y ponentes de los distintos másteres oficiales de la Facultad.

La conferencia de clausura llevó por título "IA: Esto no es un hype”. En su conferencia D. Jaime Agulló, mostró lo que ha supuesto ya la IA y lo que puede suponer a corto plazo en nuestra sociedad en general y en ámbito de la Investigación de Mercados en particular, “la IA nos lleva hacia un cambio que es ineludible e irreversible, rápido y disruptor”. En este sentido el conferenciante indicó que “la IA nos ha inmerso en un proceso al que no se le ve un fin previsible, dado que estamos en sus etapas iniciales de desarrollo”, indicando que “la IA debe ser supervisada por humanos, puede ser un gran copiloto, pero nunca el piloto de las decesiones”.

El Decano de la Facultad de Economía y Empresa, D. Samuel Baixauli Soler, agradeció la colaboración de empresas e instituciones con la Facultad y señaló la importancia de la formación de posgrado para que los estudiantes puedan responder mejor a los retos del mercado laboral, adquiriendo nuevas habilidades que les permitan promocionar en sus puestos de trabajo. Retos que cada día evolucionan más rápidamente de la mano de la IA generativa.

La vicerrectora de Formación Continua de la UMU, Dña. Ana Vanesa Valero García puso de manifiesto la importante labor que desempeña la Universidad en la formación a lo largo de la vida, y los másteres de la Facultad de Economía y Empresa son un vivo ejemplo. Asimismo, agradeció a los coordinadores y coordinadoras de los Másteres su esfuerzo y dedicación para el buen desarrollo de los mismos.

A continuación, se realizó el llamamiento de los estudiantes de máster de la promoción 2023/2024 presentes en el acto, para los Másteres universitarios en:

Auditoría de Cuentas,

Dirección de Empresas (MBA),

Finanzas,

Marketing Digital y Analítico, y

Sociedad Digital: Investigación y Análisis de las Transformaciones Sociales.

Insights + Analytics España (1) es la marca de la Asociación Nacional de Investigación en Marketing, Económica y Social. La asociación representa a todo el sector de la investigación de mercados y data science en España. Pese a su reciente creación, se crea en 2019, supone la integración de dos asociaciones de larga y e intensa trayectoria en este ámbito profesional, de AEDEMO (asociación de profesionales de la Investigación de mercados creada en 1968) y de ANEIMO (asociación de empresas de investigación de mercados creada en 1978).