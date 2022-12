En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, celebrado hoy viernes 25 de noviembre, los vicerrectorados de Economía e Infraestructuras han presentado un resumen de consumos y costes económicos en el que se estudia los efectos del Plan de Contingencia Energética.

Ante la creciente subida de los precios de la energía, la UMU inició un Plan de Contingencia con diversas medidas energéticas y económicas urgentes que buscaban contener el consumo de gas y electricidad sin mermar la calidad docente e investigadora.

El informe, elaborado por los dos vicerrectorados citados, considera que el efecto del Plan se ha traducido en el ahorro de 970.000 euros en electricidad teniendo en cuenta la subida de precios del último año. El estudio muestra una disminución notable en el consumo de energía que se acentúa durante los meses de abril y agosto con respecto al año anterior.

Las líneas principales del Plan consisten, entre otras, en la optimización del horario de la iluminación interior y exterior de los edificios, la reducción de la potencia contratada y el consumo energético, la adaptación de los horarios en las instalaciones universitarias y la compra conjunta con acuerdos marco en la contratación de suministros. Y algo muy importante: la concienciación en la sostenibilidad energética por parte de la comunidad universitaria, que ha apoyado estas medidas con responsabilidad.

La UMU reconoce el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores y trabajadoras fuera de su horario laboral

La Universidad de Murcia ha sido pionera en la Región al haber aprobado una política interna para garantizar el derecho a la desconexión digital de las personas que trabajan en ella. El Consejo de Gobierno de la Universidad, poniendo en el centro a las personas, ha decidido promover esta iniciativa con el objetivo de mejorar la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores.

La desconexión digital se traduce en reconocer el derecho que tienen las personas trabajadoras de la Universidad de Murcia a no tener que conectarse a ningún dispositivo profesional (ordenadores, móvil, etc.) o software de la Universidad durante sus períodos de descanso o vacaciones, así como a no contestar o responder llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, videoconferencias o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario laboral, pudiendo apagar o desconectar los citados dispositivos.