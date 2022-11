La Universidad de Murcia ha presentado este viernes ‘Las TRES a las 3’, un podcast cuyo objetivo es la prevención del abuso sexual a menores y que ha sido elaborado por la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia en colaboración con la Fundación Márgenes y Vínculos. Sus autores son tres niñas (de 10, 9 y 8 años); el profesor de Periodismo de la Universidad de Murcia Jaime Alonso Ruiz; y la doctora en Psicología y maestra en educación especial por la Universidad de Murcia Carmela Guillén Gosálbez. Por parte de la fundación ha intervenido Francisco Perea Chamizo, director del área de prevención.

El podcast transforma una temática que a priori puede resultar complicada y difícil -explicar a menores cómo detectar y rechazar posibles situaciones de abuso sexual- en un relato oral dinámico y entretenido compuesto por seis episodios para ser escuchados conjuntamente entre menores y adultos. Este proyecto es parte integral del programa diseñado por la fundación Márgenes y Vínculos de nominado ‘Mi cuerpo me pertenece’ (micuerpomepertenece.es), y se dirige a docentes y alumnado de educación primaria, así como a sus familiares y tutores legales, para dotarles de herramientas que les permitan prevenir, detectar y actuar ante este tipo de violencia.

El profesor Jaime Alonso ha explicado que la principal apuesta de valor de este proyecto radica en que los mensajes de prevención presentes en el podcast pueden ser fácilmente asimilados por parte de los niños y las niñas que lo escuchen, dado que en su elaboración han participado menores de su misma o similar franja de edad (las tres niñas), en situaciones que reproducen expresiones del habla habitual. Alonso explicó también la relevancia de investigaciones y proyectos de las universidades que traten cómo las nuevas herramientas tecnológicas (podcast, blogs, TikTok, twitter y otras redes sociales). “Esas herramientas pueden sernos de gran utilidad para transformar relatos complejos en mensajes accesibles y de fácil asimilación. El formato podcast permite que los mensajes de prevención calen más en los menores tanto entre quienes los elaboran como entre quienes los escuchan”, ha comentado Alonzo, quien ha añadido que “la verbalización de una idea, siempre que se haga de la manera correcta, supone que quien la comunica la hace suya, pues para transmitirla emplea elementos de su personalidad, como la entonación, gestos, silencios. Y quien escucha no percibe un mensaje neutro; sino con todos esos rasgos personales, por lo que la comunicación puede ser persuasiva”.

Por su parte, Carmela Guillén, como madre y psicóloga coautora del podcast, cree que ante el hecho de que algunos padres y madres muestren recelo a hablar en familia de prevención de abusos sexuales, es preciso señalar que la experiencia de la realización de este podcast ha sido muy satisfactoria, ya que, tras el paso del tiempo, ha podido constatar que las tres niñas que lo han elaborado han recibido una formación muy valiosa: “En modo alguno hemos notado preocupación, alarma o exceso de atención al tratar estos temas. Antes bien, hemos logrado fijar unos contenidos que, si bien no hablas de ellos todos los días, sí que se activan –a modo de recordatorio- cuando, por una u otra razón, surge el tema: algún comentario entre amigos, noticias, etcétera”.

Guillén entiende que la clave es en la transmisión de este tipo de mensajes es la naturalidad, lo cual implica no trasladar preocupación ni alarmismo, sino que estos mensajes deben situarse al mismo nivel que otro tipo de contenidos en prevención que se han hecho habituales en la educación de nuestros hijos, tales como la seguridad vial o la prevención en tiempos de coronavirus: “Cuando trasladamos estos mensajes a nuestros hijos –explica Guillén–, no lo hacemos con alarmismo: no le decimos que cruzar mal un paso de cebra puede dejarles paralíticos, o que se pueden morir si contraes el coronavirus… sino que, simplemente, les comentamos que hay que estar atentos y ser cuidadosos; y tampoco entramos en nada más… se trata de mensajes sencillos, pero claros y precisos. Pues lo mismo con el tema de la prevención de abusos sexuales”.

El director del área de prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Perea, ha enmarcado el podcast dentro del programa ‘Mi cuerpo me pertenece’, que se plantea como finalidad la prevención de la violencia sexual infantil en el alumnado de primaria. Para ello se ha producido un material que puede descargarse de la página web del programa (micuerpomepertenece.es) y que despliega recursos (fichas, cuestionarios, vídeos y otros recursos que pueden imprimirse o proyectar en pantallas digitales) cuyos ítems de conocimiento se vinculan con cada uno de los seis episodios del podcast. Este material incluye una evaluación del nivel de conocimientos adquiridos por parte del alumnado al inicio, al final y durante el desarrollo de las sesiones, a través de cuestionarios y preguntas que invitan constantemente a la reflexión y el análisis de los contenidos tratados.

Francisco Perea también destacó que la violencia sexual hacia la infancia y adolescencia -especialmente el abuso sexual- ha aumentado en más de un 70% en la última década, según datos del Ministerio del Interior. Este hecho, junto con la falta de abordaje de los contenidos curriculares recogidos en la LOMLOE, y la reciente entrada en vigor de una ley con eminentemente enfoque preventivo como es Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), hace necesario la creación de todo el material didáctico multimedia (guía, video y podcast) propuesto en este programa.

Pera indicó, finalmente, que tanto el podcast como el material descargable se encuentra en la página web del programa: micuerpomepertenece.es. Señaló también que se ha habilitado un número de teléfono en donde se atenderá cualquier duda o consulta para que la experiencia del uso de estos contenidos (podcast y material descargable) sea lo más provechosa posible.

Este material ha sido creado con fondos públicos a través de la convocatoria con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.