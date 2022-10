Planta Sapiens, el primer título divulgativo del catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia (UMU) Paco Calvo, acaba de lanzarse en Reino Unido, convirtiéndose en un éxito de ventas en su primera semana. Agotado en las primeras horas de lanzamiento en Amazon, se ha convertido en best seller junto a obras de Robert Harris o el cocinero Jamie Oliver.

La obra se adentra en la inteligencia de las plantas y cómo, a pesar de estar rodeadas de ellas, desconocemos la forma en la que se comunican, se comportan y dan forma a sus entornos. Bajo el trasfondo de la investigación científica, Calvo expresa que, si bien no cuentan con un cerebro como el del ser humano ni se mueven como nosotros, son capaces de planificar con antelación, aprender, reconocer a sus familiares, evaluar riesgos, tomar decisiones, e incluso dormir. Una obra que permite conocer la biología vegetal desde una perspectiva hasta ahora no divulgada y que advierte de la complejidad de la naturaleza.

“Nuestro objetivo era crear un libro que pudiera llegar a todo el mundo, y que la gente pudiera incluso regalarlo en Navidad. Teníamos un desafío, y era conseguir que el lector pudiera dar un salto imaginativo a un mundo que es al mismo tiempo tan cercano y tan extraño, uno que ampliará la comprensión de nuestras propias mentes”, resalta el investigador de la UMU.

Paco Calvo es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía y director del Laboratorio de Inteligencia Mínima (MINT LAB) de la UMU, desde donde se centra en explorar la posibilidad de la inteligencia vegetal mediante la realización de estudios en los que se fusionan la neurobiología vegetal y la psicología ecológica. Le acompaña en esta aventura la escritora e ilustradora Natalie Lawrence, escritora, ilustradora y colaboradora en BBC Wildlife, Aeon Magazine y Public Domain Review.

Éxito inesperado

Editado bajo el sello de The Bridge Street Press, ha contado en su lanzamiento con relevantes reseñas en el diario británico Daily Telegraph y en la revista New Scientist. Además, ha sido elegido como ‘book of the day’ por el periódico The Guardian, donde destacan que el autor “tiene un entusiasmo maravillosamente contagioso por su tema que hace que este libro, a pesar de toda su ciencia compleja, sea un placer leerlo. Nos desafía a dejar de lado nuestra perspectiva 'zoocéntrica'”.

Planta Sapiens: desenmascarando la inteligencia artificial su publicará en España junto a Seix Barral (Grupo Planeta) en 2023

Más información:

Planta Sapiens: desenmascarando la inteligencia vegetal https://www.littlebrown.co.uk/titles/paco-calvo/planta-sapiens/9780349128450/