Personal investigador de la Universidad de Murcia (UMU) ha realizado el estudio ‘Ampliación de la oferta educativa: el panorama mundial de los programas de máster en ciencias de la reproducción y medicina’, publicado recientemente en la prestigiosa revista Biology of reproduction.

La investigación se ha realizado de manera conjunta con la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, gracias a la relación que ambas universidades mantienen desde hace años. El estudio ha concluido que el máster de la UMU en Biología y Tecnología de la Reproducción de Mamíferos está muy bien posicionado a nivel mundial en cuanto a empleabilidad, publicaciones científicas y tasas de formación doctoral a nivel mundial. Según los autores, “este máster ofrece una formación multidisciplinar que le permite a los egresados optar a diferentes vías laborales: la reproducción humana, la industria ganadera y la investigación”.

Nuevas oportunidades profesionales

“La salud reproductiva es la base de la salud general, por lo que la investigación en biología y medicina reproductiva es esencial”, explican los autores de la UMU. Para ello, aseguran que es necesario contar con científicos y profesionales capacitados, “lo cual es un reto dado el tamaño relativamente pequeño y limitado del campo”.

Anteriormente no existían estudios específicos para la formación en este ámbito, únicamente para la actividad investigadora. La aparición de los estudios de postgrado en biología y medicina reproductiva han resultado ser un gran avance para la producción de una cantera de profesionales que han visto satisfechos sus objetivos profesionales gracias a la oportunidad de tener nuevas salidas laborales.

Conectividad del estudiantado como elemento clave del éxito

Para llevar a cabo la investigación se ha estudiado la oferta mundial de los títulos de máster así como su organización e impacto, entre otras características. El estudio ha concluido que la infraestructura y apoyo, y la conectividad del programa y las redes de ex alumnos son dos elementos clave en el éxito de los programas.

La UMU, que celebra su decimonovena edición de este máster, ya ha contribuido a la formación de más de 300 alumnos, “lo que demuestra que los programas de máster en ciencias de la reproducción son un importante mecanismo educativo”, explican los autores.

Página web del máster: https://www.um.es/web/estudios/masteres/bio-tecno-mamiferos