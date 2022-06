En la mitología griega Lethe era el nombre de uno de los ríos del inframundo del Hades. Era conocido como el río del olvido, cuenta el mito que, quienes bebían en él, se olvidaban de todo. Esta es la metáfora que utiliza el proyecto internacional que está dando sus primeros pasos esta semana en la Universidad de Murcia. Si de historia hablamos da la sensación que la humanidad ha bebido del río Lethe y se ha olvidado de su propio pasado, rico y diverso: ¿Qué sabemos de la historia de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los migrantes, de los marginados en general? Muy poco la verdad. ¿Qué se puede hacer para recuperar su historia en las aulas europeas?

A estas y otras respuestas intentará dar respuesta el proyecto LETHE: (e-)Learning the invisible history of Europe through material culture. En palabras de la coordinadora del proyecto, la profesora de la Universidad de Murcia Laura Arias Ferrer "hoy en día, el crecimiento de los movimientos de extrema derecha y el aumento de los crímenes de odio, hace este esfuerzo más importante y significativo que nunca".

El proyecto LETHE trata pues de explorar y dar a conocer el papel que han tenido las colectividades tradicionalmente invisibles a lo largo de la historia y que han forjado la identidad multicultural europea actual. Se trata de una iniciativa internacional de cooperación y diálogo cofinanciada por la Unión Europea. Está siendo desarrollada por 10 instituciones en 9 países europeos diferentes. El producto final de este proyecto estará dirigido a profesores de Historia de Primaria y Secundaria, con el ánimo de guiar a los profesores en la introducción del multiculturalismo y multiperspectiva en las lecciones de Historia.