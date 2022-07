La demanda de cirugías de reasignación de sexo se ha incrementado en los útlimos tiempos y el profesor de prácticas del Grado de Medicina y cirujano plástico, el doctor Fulgencio Muñoz Romero ha publicado un artículo disertando sobre el tema. En este escrito, que forma parte del volumen 48 de la revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, Muñoz reflexiona sobre la transición de género comparándola con los procesos de cambio de sexo de diferentes personajes mitológicos. También aborda la posibilidad de denominar como “fenómeno o proceso de Tiresias” a la detransición de género, en honor a Tiresias, un personaje de la obra “Las metamorfosis de Ovidio” escrito por el poeta romano Publio Ovidio Nasón en el siglo I a.C.

Tiresias y la detransición

Tiresias se encontraba por un bosque y vio a dos serpientes apareándose, las golpeó con un palo y cambió de género, convirtiéndose en mujer, siete años después ocurrió el mismo evento, pero esta vez volvió a ser un hombre. Júpiter acudió a él para resolver una duda que tenían él y su esposa Juno, sobre si el placer sexual de las mujeres era mayor al de los hombres. Tiresias, que había experimentado ambos géneros, dio por afirmativa la cuestión.

En la actualidad, un 1% de los pacientes que son intervenidos para reasignar su género se arrepienten de su decisión, por lo que en ocasiones se someten a cirugías de detransición. “Tiresias representa un caso de detransición de género, posiblemente el primero de la historia” afirma el doctor Muñoz, “por lo tanto, aprovecho la ocasión para lanzar la propuesta de denominarlo fenómeno o proceso de Tiresias”. No es la primera vez que la Medicina recurre a otros términos inspirados en personajes mitológicos, es el caso del monte de Venus, el tendón de Aquiles o el complejo de Edipo, en el ámbito de la Psiquiatría.

Las metamorfosis de Ceneo e Ifis

En la obra de Ovidio se denomina “metamorfosis” a los procesos de transformación o cambios de apariencia que experimentan sus personajes. Además de la historia de Tiresias, Ovidio rescata más relatos del mundo griego adaptándolos a la cultura latina de su época.

Es el caso, por ejemplo, de Ceneo, nacida mujer de nombre Cénide, la más hermosa doncella de Tesalia que no quiso contraer matrimonio con ninguno de sus pretendientes. Un día fue violada en una playa por Neptuno, quien arrepentido le prometió cumplir cualquier deseo que le propusiera, a lo que ella pidió no ser mujer para no volver a soportar tal desagravio otra vez.

Otro relato narra la historia de Ifis, cuya madre Teletusa desafió a su marido, Ligdo, quien quería tener un varón, y la crió como hombre cuando nació siendo mujer. Ifis fue prometida en matrimonio con Iante, desconociendo esta que su amante era mujer. Ifis vivía atormentada por su secreto, pero la noche antes de su boda acudió con su madre Teletusa al templo de Isis para implorar auxilio a la diosa, quien le concedió el cambio de género a Ifis, cumpliendo así sus deseos.

Estos relatos son evidencias de que en diferentes épocas se ha tratado el tema de las personas trasgénero, es decir, aquellas cuya identidad o expresión de género es diferente a las expectativas culturales que se le asignan al nacer según su sexo, a pesar de que el término “transgénero” tardara 25 siglos en acuñarse. Fue Harry Benjamin, un endocrinólogo americano, quien en 1953 definió por primera vez la transexualidad para referirse a la discordancia entre el sexo que se asigna por nacimiento y la identidad de género propia.

En la actualidad, las personas que se definen como trans y que solicitan una cirugía de reasignación, son sometidas a una valoración médico quirúrgica completa por parte de un equipo multidisciplinar, entre ellos los especialistas cirujanos plásticos, quienes pueden ahora inspirarse en la mitología griega para utilizar esta nueva denominación del término de detransición como “proceso o fenómeno de Tiresias”

Más información

Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, Vol.48. Nº1 2022 (Páginas 5 a 8)

https://ciplaslatin.com/descargas/item/vol-48-nº-1-2022-1-116-cirugía-plástica-ibero-latinoamericana