Una vez más, la productora de RTVE se hace eco de una investigación realizada en el seno de la UMU en su programa “El Escarabajo Verde”, un magazín informativo basado en el medioambiente.

Si hace unos meses aludían a la investigación sobre el sueño de los animales del profesor de Fisiología de la UMU, Salvador Ruíz, para el programa “¡Qué animal!”, en esta ocasión el interés de RTVE recayó sobre la semana de prácticas que el Máster Gestión de la Fauna Silvestre realiza desde hace trece años en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (PNSCSLV). Buscaban veterinarios que trabajaran en la primera línea de control de enfermedades importantes para el ser humano. Tras contactar con la Facultad de Veterinaria de la UMU, se les propuso acudir a estas prácticas para observar cómo es la formación de equipos multidisciplinares necesarios para la prevención de las enfermedades zoonóticas.

El equipo de grabación de RTVE acompañó a los 25 alumnos del máster que, junto con los profesores de la UMU Carlos Martínez-Carrasco, Mónica G. Candela y Pedro Jiménez, realizaron actividades de gestión sanitaria y biológica en algunas especies autóctonas del entorno, como son la cabra montés, el buitre leonado o el cangrejo de río, entre otras.

Un trabajo en equipo

Los técnicos de grabación de RTVE se integraron con los estudiantes y profesores: “La experiencia con ellos ha sido muy buena, ha sido un aliciente tenerlos entre nosotros como uno más del equipo” explica Mónica G. Candela.

Incluso hubo momentos para el recuerdo, como por ejemplo una anécdota que surgió en el momento del descenso de los buitres leonados en el muladar autorizado que existe en el parque, como medida de seguimiento y refuerzo de las poblaciones necrófagas. A estas aves se les proporciona carroña en determinados lugares para que los alumnos conozcan su comportamiento: “Este año, no sabemos si vieron algo raro con el despliegue de cámaras, o les llegaba algún tipo de radiofrecuencia, pero no descendieron, en ninguna de las dos ocasiones en las cuales se les puso carroña. Como los técnicos de RTVE no pudieron conseguir esas bonitas imágenes del descenso de más de 300 buitres, ¡qué se la va a hacer! A cambio, tienen imágenes preciosas de un quebrantahuesos, pero cedidas por el técnico de seguimiento del Plan Andaluz de Aves Necrófagas, Enrique Ávila”, explica Mónica G. Candela.

Semana de prácticas

Este parque natural es uno de los pocos de España que posee personal técnico funcionario con dedicación al propio parque, es decir, que trabajan exclusivamente la gestión biológica y sanitaria del lugar. “Además, nuestro grupo de investigación ‘Enfermedades Infectocontagiosas Animales y Ecopatología de la Fauna Salvaje’ colabora desde hace más de 30 años con los Servicios Técnicos del parque, por lo que son como compañeros para nosotros y se implican muchísimo en la semana de prácticas que reciben los alumnos del máster. Comprenden perfectamente la importancia de generar actividades de campo que integren la gestión de la fauna silvestre a varios niveles”, afirma Mónica G. Candela, profesora del máster y perteneciente al departamento de Sanidad Animal.

En concreto, las actividades prácticas que se realizaron durante una semana en marzo de este año, fueron la captura de cabras monteses para realizar un seguimiento sanitario en los capturaderos del parque natural, contando con la ayuda de Francisco Martínez, ingeniero de montes del PNSCSLV. Los alumnos del máster también realizaron la necropsia de animales silvestres cazados en actividades de control poblacional o que habían sido atropellados en las carreteras del entorno, como son el gamo, el jabalí, el zorro o el tejón. El objetivo de esta actividad es el de mostrar a los alumnos la importancia de la vigilancia sanitaria activa y pasiva de estos entornos para conocer las enfermedades infectocontagiosas que puede contraer la fauna silvestre. Estas prácticas, supervisadas por los Agentes Medioambientales Miguel Ángel Castillo, Emilio Cruz y José Navío, también sirven para detectar y evaluar enfermedades emergentes, y entre ellas las zoonosis.

Los alumnos del máster visitaron el muladar del Puerto de las Palomas y el Hacking de cría de quebrantahuesos en la Nava de San Pedro con fines educativos, de la mano del técnico responsable del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de Andalucía Enrique Ávila y del docente Pakillo Rodríguez, director del Centro de Cría de Quebrantahuesos “Guadalentín”. Además, los estudiantes visitaron el centro de cría del cangrejo autóctono del río Borosa y practicaron la captura mediante pesca eléctrica de ictiofauna en el río Aguamulas, coordinados por David Cuerda, biólogo del PNSCSLV, junto con los Agentes Medioambientales Julián Gilabert y Marcos Martínez.

Como complemento formativo de esta semana de prácticas, los estudiantes del máster también acudieron al Jardín Botánico de la Torre del Vinagre, recibiendo una interesante charla impartida por la bióloga responsable del Jardín Botánico, Sandra García de Lucas, donde aprendieron sobre las actuaciones de conservación que realiza el personal técnico del PNSCSLV para preservar la rica flora del parque que, en algunos casos, incluye especies endémica en peligro de extinción.

Colaboradores

La semana de prácticas del máster Gestión de la Fauna Silvestre también cuenta con la colaboración de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) de la Junta de Andalucía y de Vulture Conservation Foundation, una organización que se dedica a proteger, conservar y restaurar las cuatro especies de aves necrófagas que habitan en la península ibérica (buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos). Esta iniciativa da como resultado una experiencia enriquecedora para los alumnos del máster, adquiriendo los conocimientos y destrezas que les servirá para integrarse en equipos multidisciplinares cuyo objetivo sea el abordaje desde una perspectiva One Health, es decir, equipos formados por personas de diferentes disciplinas que trabajan de forma colaborativa para lograr una salud óptima para personas, animales y medio ambiente.

Más información

Los resultados de la grabación realizada durante las prácticas formaron parte del programa de “El Escarabajo Verde” emitido el pasado 6 de mayo en el canal la 2 de RTVE.

Programa “El Escarabajo Verde”: Una sola salud

https://www.rtve.es/play/videos/el-escarabajo-verde/sola-salud/6530198/