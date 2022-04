La relación entre la Universidad de Murcia y la ONCE, que en 2018 celebró su 80 aniversario, sigue dando muestras de buen entendimiento. La institución académica y la organización con vocación de servicio hacia las personas ciegas o con otra discapacidad sellaron el pasado miércoles una nueva colaboración con la presentación del Grupo Social ONCE en la Facultad de Óptica y Optometría, acto en el que estuvieron presentes el rector de la UMU, José Luján; la vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad, Paloma Sobrado; el decano de la Facultad, Eloy Ángel Villegas Ruiz; el director de la Clínica Universitaria de Visión Integral de la Universidad de Murcia, Edmundo Usón González; y el Delegado Territorial de la ONCE en la Región de Murcia; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana.

A lo largo de más de ocho décadas, la ONCE ha creado un modelo de prestación social único en el mundo. En 1988 impulsó la Fundación ONCE, y en 2014 aunó sus iniciativas socio-empresariales bajo la marca ILUNION. Desde 2018, ONCE, Funda-ción ONCE e ILUNION se identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE, cuyos servicios prestados fueron explicados a los estudiantes de segundo y tercer curso del grado en Óptica y Optometría. Durante la presentación también se trataron los procesos de rehabilitación personal de los afiliados de la ONCE, y los asistentes pudieron conocer la tecnología accesible usada para ayudar a aquellas personas con discapacidad visual.

En este proyecto de Grupo Social ONCE juega un papel muy importante la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI), que desde el verano de 2020 tiene firmado un convenio para la prestación del servicio de oftalmología y optometría con la UMU para realizar reconocimientos visuales a personas aspirantes a afiliados a la ONCE, es decir, personas con deficiencia visual que solicitan la afiliación y que han de realizar un reconocimiento para ello. Su labor es la de comprobar que la persona solicitante de afiliación cumple con los requisitos oftálmicos marcados en la normativa de la ONCE. También se encarga de facilitar información sobre la situación visual del afiliado, al técnico de rehabilitación del departamento de Servicios sociales para personas afiliadas de la ONCE, a fin de poder trabajar con la persona con baja visión afiliada su optimización visual.

La CUVI, que recientemente ha puesto en marcha un servicio de prevención y control de la miopía, ofrece al personal de la universidad y al resto de la sociedad revisiones oftalmológicas, optométricas (pediátricas y de visión binocular), contactológicas (con especial atención a adaptaciones especiales) y de baja visión.

Formación complementaria

Otro de los principales beneficios del impulso de este proyecto radica en que el estudiantado de Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia tendrá la oportunidad de complementar su formación académica con la interesante visión que ofrece el Grupo Social ONCE, así como las diferentes labores de atención que se realiza por parte de la de la misma a personas ciegas y deficientes visuales en diferentes áreas de trabajo, con el principal objetivo de que puedan conseguir la mayor autonomía personal en su día a día.