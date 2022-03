La crisis humanitaria que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado en los últimos días no ha pasado por alto para la Universidad de Murcia, que sobre la marcha y en tiempo récord se ha puesto a trabajar para apoyar en todo lo posible al pueblo ucraniano. En este sentido, la UMU organizó el pasado jueves una recogida de material sanitario (Betadine, agua oxigenada, suero fisiológico, vendas, analgésicos, etc.), alimentos no perecederos, mantas y ropas de abrigo que el próximo lunes viajarán hasta la frontera entre Polonia y Ucrania, que en los últimos días está recibiendo a cientos de miles de personas que huyen de los ataques rusos.

Se han habilitado unos 20 puntos de recogida para estos productos de primera necesidad, entre los que destacan facultades de los campus universitarios de Murcia, Espinardo, El Palmar y La Merced, Lorca, San Javier y Cartagena, así como el Rectorado y el Centro Social Universitario, o las sedes de Murcia de las patronales CROEM y fREMM. La iniciativa, coordinada por la Oficina de Atención Social de la UMU, busca la colaboración, no solo de la comunidad universitaria al completo, sino también de las administraciones públicas y distintas instituciones, empresas y entidades ligadas al sector terciario. «Queremos enviar a Ucrania toneladas de material de primera necesidad, y necesitamos toda su ayuda», ha confirmado José Ángel Martínez, director de la Oficina de Atención Social. El primer cargamento con ayuda humanitaria saldrá hacia la frontera entre Ucrania y Polonia el próxima lunes, a las 17.00 horas, desde la Facultad de Medicina, en el Campus de Espinardo. Esta acción solidaria cuenta con la estimable colaboración de las empresas murcianas Andamur, Grupo Disfrimur, ESP Solutions, Expomed, Lokímica, MLC Carburantes, Rótulos Pelegrín y Saeco, que se encargarán del repostaje, logística y distribución, suministro de cajas de cartón, rotulación y transporte nacional e internacional necesarios para llevar a cabo esta iniciativa. Vocación integradora y solidaria La Oficina de Atención Social, que para este trabajo se ha coordinado con distintas asociaciones de ucranianos en la Región de Murcia, así como con la Embajada y el Consulado de Ucrania, fue creada para eliminar barreras económicas y sociales, posibilitando que el alumnado pueda finalizar sus estudios superiores. Este objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades es compartido a mayor escala por la UMU, que «tiene vocación integradora y está comprometida a ayudar a la estudiantes y profesores refugiados en general y, especialmente, procedentes de Ucrania, como ya ocurrió recientemente con Afganistán tras el conflicto de Oriente Medio», tal y como afirma José Ángel Martínez, quien también ha apuntado que «se están manteniendo reuniones periódicas con entidades del tercer sector de la Región de Murcia que prestan ayuda y apoyo a personas refugiadas». Estas actuaciones, destinadas principalmente a promover la integración de estudiantes y profesorado universitario refugiado en la Universidad de Murcia, son posibles gracias a la colaboración entre la Oficina de Atención Social y diferentes entidades como ACCEM, Cruz Roja-Murcia, Cepaim, Columbares, FISAT y Murcia Acoge, con el objetivo de establecer un plan de acogida centrado en el apoyo a estudiantes y personal de investigación en su acceso a la universidad, así como en su desarrollo personal y académico.