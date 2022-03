El Centro Social Universitario celebra su 20 aniversario como una referencia cultural

Las celebraciones en el Centro Social Universitario no han hecho más que empezar, y el motivo está más que justificado; 20 años no se cumplen todos los días. Hace ya dos décadas que el CSU abría sus puertas a la comunidad universitaria, convirtiéndose en un centro pionero y casi único en el panorama universitario español. Desde el primer momento se pretendió que este fuese un lugar donde el asociacionismo y la participación universitaria cobrasen protagonismo, y el tiempo no ha hecho sino darle la razón.

Mediante la organización de todo tipo de actividades (ferias, congresos, exposiciones, cursos, charlas, etc.), la comunidad universitaria ha disfrutado de un espacio en el que la formación integral es una realidad. Con el paso del tiempo, el CSU se ha convertido en el hogar de algunos de los más destacados servicios de la UMU, como el COIE, el SIU, ADyV, SICUE, el Servicio de Atención Social, la Dirección de Alumnos, el Vicerrectorado de Estudiantes o el CEUM, entre otros. Y si algo no ha cambiado desde el primer día, eso es la alegría, solidaridad y compañerismo que se respira en el Centro Social Universitario, donde se sigue recibiendo a cualquier miembro de la comunidad universitaria con los brazos abiertos. Con motivo de la celebración de su 20 aniversario, el Centro Social Universitario organizó el pasado martes un día conmemorativo en el que todo aquel que se acercó pudo disfrutar de las diferentes actividades que se llevaron a cabo. A la ya habitual plantación de un árbol conmemorativo se sumó la inauguración de la exposición colectiva de estudiantes ‘20 años a tu lado’, realizada por alumnos de Bachillerato, y la realización de distintos sorteos en los que se rifaron 20 entradas de Terra Natura, la participación en el scape room ’Actúa contra el odio cotidiano’, y sudaderas de la UMU. La celebración no acaba aquí, pues desde el CSU ya se están programando diferentes actividades a lo largo de todo el año (conciertos, obras de teatro, etc.) que refuerzan la postura del Centro Social Universitario a la hora de proponer actividades culturales y de ocio a toda la comunidad universitaria. Para el próximo jueves se ha programado la ruta guiada ‘Historias y Leyendas’, y tan solo tres días más tarde, un taller práctico de orientación y cartografía en Coto Cuadros, Santomera. De entre las miles de actividades que el Centro Social Universitario ha desarrollado en sus 20 años de vida, hay algunas que se han convertido en tradición, realizándose con asiduidad. La Bienvenida Universitaria a la Universidad de Murcia (BUM) es ahora santo y seña de este servicio, suponiendo para muchos alumnos el primer contacto con la institución universitaria. Las campañas solidarias también se han ganado un hueco en el CSU, destacando Diciembre Solidario, sin olvidar las maratones de donaciones de sangre que se llevan a cabo en sus instalaciones. Otro de los aspectos más queridos por el estudiantado, las fiestas patronales, son orientadas y coordinadas desde el Centro Social Universitario. También se imparten talleres de ocio y tiempo libre en coordinación con Redes para el Tiempo libre, ofertando todos los años una media de unos 15 a 20 talleres gratuitos de baile, cocina, guitarra o teatro. Umucole, la escuela de verano para los más pequeños de la comunidad universitaria, se suma a la Semana de Hábitos Saludables y a la Semana Verde, que ha evolucionado a actividades de sostenibilidad y medioambiente coordinados con el Campus Sostenible, en las muchas actividades desarrolladas a lo largo del año por el CSU. La relación entre el alumnado y el Centro Social Universitario siempre ha gozado de una más que notable salud, y es que ya sea de una manera activa, presentándose como voluntarios en diferentes actividades, o sugiriendo propuestas, las posibilidades de participar en el día a día de este servicio son casi infinitas. «Recibimos sus propuestas, las estudiamos y finalmente les orientamos para que puedan desarrollarlas con éxito. Ayudaremos al alumnado en todo lo que podamos», afirman desde el Centro Social Universitario. Además, el CSU ofrece al estudiantado de la Facultad de Comunicación y Documentación llevar a cabo sus prácticas durante sus últimos años de carrera.