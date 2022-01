Un auténtico viaje en el tiempo. Eso es lo que ofrece Eduardo batán, arquitecto en la UMU, doctor en Bellas Artes, pintor e historiestista, a través de su último trabajo: Murcia, S.VIII-S. XIII. De Teodomiro a Alfonso X. La historia de la capital del Segura es desgranada de forma breve, desde su fundación hasta el final del dominio islámico, a través de unas conversaciones a modo de relato contado y preguntas entre un abuelo y un nieto (en este caso su abuelo Francisco Bernal, fallecido en 1994, y su hijo Eduardo, nacido en 2002).

El desarrollo de la narración entremezcla los personajes, las fechas y los acontecimientos históricos más relevantes con el paisaje urbano ficticio, histórico y actual, contextualizando la época antigua con nuestra realidad actual. «Creo que el cómic es una muy buena herramienta para enseñarnos la historia y para conocer los personajes y los lugares, por lo que me apetecía poner en valor y en relieve parte, aunque breve, de la historia medieval de Murcia, que es poco conocida por muchos murcianos, entre los que me contaba, para comprender el desarrollo temporal de una época fundamental en la Región y en particular en nuestra ciudad», asegura Eduardo Batán.

El cómic y la arquitectura van muy unidos cuando se pretende situar un entorno urbano tanto real, histórico o futurista. «No hay nada más que ver los dibujos de Alex Raymond con sus ciudades futuristas en el planeta Mongo con Flash Gordon, los cómics de superhéroes con ciudades imaginarias como Gotham, Metrópolis o recreaciones de castillos y paisajes como los del Harold Foster en el Príncipe Valiente», afirma Batán, quien considera interesante que Murcia conserve en su esencia y en su subsuelo la trama musulmana.

El cómic, una publicación de la Editum (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia) junto la Fundación Seneca , refleja «la arqueología y la historia de nuestra ciudad actual y de dónde provienen muchas costumbres que nuestro quehacer cotidiano», tal y como afirma Batán, que además considera que «hay que aprender de nuestro pasado para saber a dónde dirigir nuestro futuro».