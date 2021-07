La actividad educativa no descansa en verano. Para todas aquellas personas que durante el periodo estival quieran ampliar y actualizar el conocimiento y la cultura, la Universidad Internacional del Mar, Unimar, surgida como iniciativa de la propia Universidad de Murcia, ofrece una serie de cursos y actividades cuyo principal objetivo es esta difusión de conocimientos a través de la extensión universitaria y la formación continua.

A estos cursos de verano se puede apuntar cualquier persona interesada en la temática que se desarrolle, con independencia de su formación previa, e incluso si no forma parte de la comunidad universitaria. «Esto es importante, pues en muchas ocasiones nos encontramos con personas que no se apuntan a un curso porque piensan que deben ser universitarios o tener una formación sobre ese tema, y esto no es así. Precisamente, los cursos de Unimar son una experiencia que vivir y disfrutar en el verano sobre aquellos temas que nos atraen o nos interesan. Para realizar un curso de Unimar, lo único que hay que hacer es tener ganas de conocer un tema y a personas relacionadas con el mismo», afirma Alicia Rubio, Vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la Universidad de Murcia.

La adaptación a la situación originada por la crisis sanitaria de la covid-19 también ha sido obligada para Unimar, que este año, desde el inicio, ha diseñado una programación mixta en cuanto a cursos presenciales, online y cursos con ambas modalidades. «La respuesta ha sido muy buena. Estamos en un proceso de constante adaptación a las necesidades y circunstancias que van surgiendo, ya en la edición pasada tuvimos que adecuar la programación por las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia», explica Rubio.

Previendo el difícil año que se presentaba, desde Unimar se ha optado por programar una oferta en la que conviven perfectamente los cursos presenciales y los virtuales, teniendo programados 27 cursos presenciales, 34 online y 9 en formato mixto de ambas modalidades. Son capaces de ir evaluando cada año las necesidades de su alumnado y ofrecerle una programación que cubra sus expectativas, mediante una rigurosa selección de temáticas y profesorado.

Tras el satisfactorio resultado en cuanto a participación del pasado año, en el que un total de 1.500 alumnos realizaron sus actividades, las expectativas para el actual son aún mejores, pretendiendo superar ampliamente los 2.000. Además, el ser una de las universidades españolas con más oferta formativa supone contar no solo con alumnos de la Región de Murcia, sino también de otros territorios, nacionales e internacionales, lo que a la larga se traduce en un aumento cada vez mayor de las personas matriculadas en los cursos de Unimar.

Para atraer a participantes a sus actividades en una época algo complicada como puede ser el verano, repleta de ofertas de ocio, Unimar ofrece un proyecto formativo que aúna de manera simultánea el aprendizaje y el divertimento, lo que se suma a una interrelación más intensa entre docentes y estudiantes, la cual sigue vigente plenamente durante esos días. «Esta razón nos permite contar con la presencia de profesores y alumnos de todo el territorio nacional y de algunos países extranjeros, muchos de ellos repiten a lo largo del tiempo», explica María José Portillo, directora de Unimar.

Otro de los factores que puede ayudar a atraer a participantes a estas actividades es el acceso a créditos CRAU que conllevan, tanto para el alumnado de la UMU como de la Universidad Politécnica de Cartagena.

A la hora de realizar los cursos, todo estudiante que atraviese por dificultades económicas puede recibir ayuda, solicitando una beca que la propia Universidad Internacional del Mar convoca con la ayuda del Campus Mare Nostrum. El catálogo de becas disponible es fácilmente accesible desde la propia página web de Unimar, así como los requisitos para obtener cada una de ellas, que al ser sencillos facilitan su obtención. «Animo a cualquier estudiante interesado con problemas económicos a que la solicite, pues el año pasado se le concedió a todos los estudiantes que la pidieron. No queremos que la cuestión económica sea un obstáculo para los alumnos universitarios que deseen realizar un curso en Unimar», añade Alicia Rubio.

La respuesta por parte de las personas participantes en estas actividades desarrolladas por Unimar no hace sino incentivar su crecimiento, pues las valoraciones de estos cursos suelen superar el 90 % en cuanto a satisfacción con el propio curso, los profesores y la organización. El orgullo y agradecimiento derivados de este alto porcentaje de satisfacción se suma a la tradición de Unimar, que desarrollando actualmente su XXXVIII edición refleja el gran mimo que pone en cada uno de los cursos por parte del equipo técnico.

Escuelas de verano

Aparte de los citados cursos, la Universidad Internacional de Mar imparte durante los meses estivales una serie de escuelas de verano que son organizadas por las propias facultades, y que van dirigidas al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Entre estas escuelas destaca la de Economía y Empresa, cuyo objetivo es acercar a los alumnos a este área de conocimiento desde un enfoque eminentemente práctico y lúdico, trabajando competencias básicas para la disciplina como el trabajo en equipo, el análisis y la resolución de problemas, y la interpretación y comunicación de resultados, y la de Derecho, que se ha estrenado este año con éxito y ha ofrecido a sus participantes una aproximación a cuestiones jurídicas controvertidas de distintos ámbitos del Derecho.

También se llevará a cabo del 12 al 16 de julio la escuela de verano de Bellas Artes, en la que quienes se inscriban aprenderán algunos conceptos básicos acerca del modelado digital y la impresión 3D aplicado al arte, sin olvidar las respectivas de las facultades de Biología e Informática que, como todos los años, han cubierto sus plazas en esta nueva edición.