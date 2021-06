La Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales (AEEFI) y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia organizan la XXII Conference on International Economics, que tendrán lugar en Murcia, los días 17 y 18 de junio de 2021 en modo presencial y acceso online. Este congreso internacional de Economía contará con la participación de académicos de reconocido prestigio como Paul De Grauwe de la London School of Economics y Gabriel Pérez Quirós, economista murciano en el Banco Central Europeo.

La presentación del congreso ha tenido lugar este viernes en Convalecencia, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia, a cargo del rector José Luján; la presidenta del Comité Organizador, María Asunción Prats; y el consejero de Economía, Hacienda y Administración, Javier Celdrán.

Prats ha explicado que estas jornadas tienen un arraigo de cuarenta años como una actividad de la Asociación de Economía y Finanzas Internacionales, que ha pasado de desarrollarse con especialistas nacionales hasta llegar al punto del congreso que se celebrará en Murcia la próxima semana con un carácter completamente internacional. “Lo que haremos estos días es debatir y aportar nuevas investigaciones en materia de economía internacional desde todos los aspectos y puntos de vista que puedan ser ofrecidos por los distintos ponentes”, ha resaltado la profesora de la UMU. En este sentido, se tratarán temas sobre jornada laboral, finanzas internacionales analizadas desde los ámbitos de género, medio ambiente, energía, migraciones y, de una manera transversal, las claves para superar la situación económica surgida por la pandemia.

Por su parte, el rector Luján ha resaltado “el interés académico y la proyección social y económica de estas jornadas”. Luján ha agradecido especialmente el apoyo de las empresas e instituciones patrocinadores, que han hecho posible que un evento de esta magnitud pueda llevarse a cabo.

Javier Celdrán ha hecho hincapié en el hecho de lo importante que es que la Facultad de Economía y Empresa traiga talento de todo el mundo hasta la Región en un momento tan importante como este”.

Investigadores de instituciones y universidades de todo el mundo acudirán al Congreso. Participarán especialistas de la Comisión Europea, el Banco de España, el Banco Nacional de Suecia, el Banco de Inglaterra, Moodys y prestigiosas universidades como University of California, Berkeley, Texas Tech Universty, ESG de Canada, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Science de Moscú, Rhodes University de Sudáfrica, Universityof Ha'il (Arabia Saudí) London School of Economics, University of Cambridge, University of Southampton, Sapienza University of Rome, Paderborn University (Alemania), University of Hamburg (Alemania), University of Göttingen (Alemania), WU‐Vienna (Austria), Vienna Institute for International Economic Studies (Austria), IRES/LIDAM (Lovaina) y Universidad de Lovaina (Bélgica), Universidad de Gante (Bélgica), SGH Warsaw School of Economics (Polonia), Gdansk University of Technology (Polonia); así como investigadores de más de 20 universidades españolas (U. Carlos III, U. Autónoma de Madrid, U. Barcelona, U. Valencia, U. Alicante, U. Jaume I de Castellón, U. Illes Balears, U. Salamanca, U. Valladolid, U. Zaragoza, U. Alcalá, U. A Coruña, U. Málaga, U. Granada, Sevilla, UNED, U. Castilla La Mancha, U. Deusto, y Universidad Pública de Navarra, entre otras.

Este congreso se puede llevar a cabo gracias a la acogida de la Universidad de Murcia que aplica estrictos protocolos frente al COVID-19 para garantizar su realización de forma responsable y al comité organizador de la Facultad de Economía y Empresa. A su vez ha sido indispensable el apoyo de Consejería de Economía, Hacienda y Administración digital y el patrocinio del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), CaixaBank, Carrillo Asesores y Grupo Fuertes.