El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma decidió ayer conceder la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Facultad de Economía de Empresa, que este año celebra el 50 aniversario desde su creación. Junto a la Facultad, también recibirán este reconocimiento la Asociación para Personas con Síndrome de Down-Assido, el expresidente del Consejo de la Transparencia José Molina, y el pintor José María Falgas, estos dos últimos a título póstumo. En el mismo acto también recibirán el Diploma de Servicios Distinguidos la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), así como, a título póstumo, el comandante Francisco Marín, piloto acrobático e instructor de vuelo en la Academia General del Aire de San Javier.

La Facultad de Economía y Empresa inició su andadura en 1971, año en el que abrió sus puertas como Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en el murciano barrio de Vistalegre. El siguiente hito histórico tuvo lugar en el año 1981 con la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, inicialmente ubicada en los aularios del extinto Hospital General de Murcia, hoy Hospital Reina Sofía. Fue en el año 1986 cuando la Facultad se trasladó a las antiguas instalaciones de la Escuela de Magisterio, ubicadas en Ronda de Levante, lugar que ocupó hasta que en 1999 ambos centros se trasladaron al Campus de Espinardo, inciando su integración formal para dar lugar a la actual Facultad de Economía y Empresa.

Durante estos 50 años de historia más de 15.000 estudiantes han pasado por sus aulas para convertirse en profesionales que han apuntalado el desarrollo económico de la Región, gracias a la formación de calidad recibida. Esta calidad ha sido refrendada recientemente con la concesión del Sello ‘Audit’ de la ANECA en 2019, que viene a poner de manifiesto la integración de los estudios de la Universidad de Murcia con el tejido empresarial y productivo de la Región de Murcia.

Otro de los hitos a destacar es la apuesta por la internacionalización, siendo la Facultad de Economía y Empresa uno de los primeros centros de la Universidad de Murcia en iniciar los intercambios de estudiantes a mediados de los años 90. En el curso académico 2019/20 el número de estudiantes recibidos superó el centenar y más de 130 estudiantes de la facultad continuaron sus estudios en otro país. En la actualidad existen convenios de doble titulación con Reino Unido (Manchester), Argentina (Córdoba) y convenios bilaterales con numerosos países, entre ellos USA y China, además de la participación de las titulaciones del centro en los diversos programas de intercambio gestionados por la Universidad de Murcia (Erasmus, ILA, SICUE, etc). Este dinamismo internacional no sería posible si la facultad no contase con un grupo de Grado en ADE que es impartido de forma bilingüe Castellano-Inglés.

En cuanto a relación con el tejido productivo, cada año más de 600 estudiantes de la facultad realizan sus prácticas en empresas y organizaciones del entorno y en la actualidad investigadores del centro dirigen y coordinan 13 cátedras universitarias que establecen vínculos de colaboración estrechos con más de 30 empresas y organizaciones de nuestro entorno económico y social. Entre las cátedras más longevas destacan la Cátedra de Empresa Familiar Campus Mare Nostrum, la Cátedra de Emprendedores y la Cátedra de RSC (cátedra que cuenta con 10 empresas y organismos patronos), y entre las de reciente creación cabe señalar la Cátedra de Competitividad, creada junto al Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y la UPCT.