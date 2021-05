La Academia de Medicina de la Región de Murcia celebró este jueves, 20 de mayo, el acto académico de apertura del curso, durante el cual se entregaron los premios anuales a los mejores trabajos de investigación en diferentes áreas. Tres de los reconocimientos fueron para proyectos liderados por investigadores de la Universidad de Murcia. Además, también fue reconocido el alumno con mejor expediente de la Facultad de Medicina.

En la categoría de investigaciones sobre ‘Salud y Sociedad de la Región de Murcia’ los premios otorgados han sido para los profesores Antonio Guirao y Esteban Orenes. En concreto, Antonio Guirao, profesor del departamento de Física, ha recibido este reconocimiento por una investigación titulada The Covid-19 outbreak in Spain. A simple dynamics model, some lessons, and a theoretical framewok for control response. Por su parte, Esteban Orenes, profesor de Química, ha sido premiado por su investigación Evidencias de la transmisión mediante aerosoles del virus SARS-CoV-2 en interiores.

El premio ‘Colegio de Médicos de la Región de Murcia’ ha sido para el catedrático de la UMU José María Moraleda por su trabajo Defibrotide inhibits donor leukocyte-endothelial interactions and protects against. Acute Graft-Versus-Host disease. Moraleda no pudo acudir personalmente a recoger su reconocimiento.

Por último, el premio al mejor expediente académico del Grado de Medicina de la Universidad de Murcia se le concedió a Nicolás Rodríguez.

Apertura del curso académico 2021

La entrega de premios se enmarcó en la apertura del curso académico de la institución que preside la catedrática de la Universidad de Murcia María Trinidad Herrero.

Durante el acto también tuvo lugar la imposición de la medalla de la Real Academia de Medicina al profesor jubilado de la UMU Guzmán Ortuño Pacheco.