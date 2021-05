“Sira”, la nueva novela de María Dueñas, será presentada por su autora el próximo miércoles 19 de mayo a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

La entrada al salón será libre hasta completar el aforo, que a causa del Covid estará reducido a un máximo de 50 personas. La presentación podrá ser seguida en directo por streaming en tv.um.es y en www.um.es

La actividad está organizada por el Aula de Palabra y Pensamiento del Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación de la institución.

La conocida escritora, que gestó su primera y exitosa novela, “El tiempo entre costuras” cuando era profesora en el Departamento de Filología inglesa de la Universidad de Murcia, ha visitado la UMU en repetidas ocasiones desde entonces, tanto para presentar alguna obra suya como para intervenir en diversas charlas y presentaciones. Ahora vuelve a la que fue su casa durante 20 años para presentar “Sira”, una nueva aventura de la que fue su primer gran personaje en su debut como literata.

“Misión Olvido” (2011) “La templanza” (2015) y “Las hijas del capitán” (2018) son otras de sus obras, todas ellas con un gran éxito de público y de crítica.

De su última estancia en la Universidad de Murcia dice que guarda “Recuerdos magníficos. Fueron años muy intensos en lo que respecta al trabajo, pero enormemente enriquecedores. Yo llegué de fuera, no tenía ninguna vinculación ni con la UMU, ni con la ciudad o la región. Pero la acogida resultó excelente, siempre me sentí a gusto. En la Universidad de Murcia me formé como profesional y resultó una etapa del todo fértil y grata. Algunas de las compañeras de aquellos años continúan siendo hoy grandes amigas”.