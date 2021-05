Un artículo publicado en Social Science & Medicine evalúa los efectos de las políticas autárquicas del régimen franquista sobre el bienestar biológico de las generaciones nacidas entre 1900 y 1954 y la repercusión de las condiciones de este periodo de autarquía en la población española de entonces.

La investigación, realizada por Antonio David Cámara, Javier Puche y José Miguel Martínez Carrión, muestra que el estado nutricional de la población masculina se deterioró para los nacidos en la década de 1920 que estuvieron expuestos a las políticas autárquicas durante la etapa adolescente, antes de culminar el crecimiento físico. Mediante un análisis de desviaciones de altura, concluye que la nutrición neta lograda por la población nacida entre 1900-14 no se recuperó hasta los nacidos en 1945-49.

El estudio revela que los factores ambientales estresantes afectaron incluso después de los primeros años de vida. La evidencia obtenida en este trabajo destaca que, además de la primera infancia, la pubertad se configura como una etapa crítica del crecimiento. Los hallazgos sugieren que los niños pueden experimentar una recuperación en el crecimiento y/o posponer tanto su estirón puberal como el final de su proceso de crecimiento físico cuando las condiciones ambientales durante la infancia no son favorables, pero estas mejoran posteriormente.

Esta investigación se queda encuadrada dentro del proyecto DESPOBES (Desigualdad y pobreza en España en el muy largo plazo. Nuevas aproximaciones desde los niveles de vida biológicos), cuyo objetivo es “analizar la evolución y la desigualdad de las estaturas de la población española durante las transiciones demográfica, epidemiológica y alimentaria, y su relación con otras variables del bienestar”, asegura José Miguel Martínez Carrión, catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU).

Más información:

- Cámara, Antonio D., Puche, J., Martínez-Carrión, José M (2021): “Assessing the effects of autarchic policies on the biological well-being: analysis of deviations in cohort male height in the Valencian Community (Spain) during francoist regime”, Social Science & Medicine. Volume 273, March 2021, 113771 https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113771

- Proyecto DESPOBES (Desigualdad y pobreza en España en el muy largo plazo. Nuevas aproximaciones desde los niveles de vida biológicos) coordinado con el proyecto PRENSAS (Pasado y presente en España de los niveles de vida: salud, alimentación y sostenibilidad, siglos XIX y XX) https://www.um.es/despobes/

- El grupo de investigación del Proyecto DESPOBES es miembro de la Red NISALDes (Niveles de vida, Salud, Nutrición y Desigualdad), financiada por el MICIU-AEI. https://rednisaldes.es/grupo-10-despobes/