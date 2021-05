El Claustro de la UMU renueva sus comisiones de trabajo y los representantes de estudiantes en el Consejo de Gobierno El Claustro de la Universidad de Murcia, celebrado en sesión ordinaria este jueves, 27 de abril, ha renovado las comisiones de trabajo y los representantes de estudiantes en el Consejo de Gobierno. El Claustro eligió a Beatriz Cano Dólera, claustral de la Facultad de Enfermería, nuevo miembro de la Mesa del Claustro en representación de los estudiantes (grupo C). También se decidió quienes serán los estudiantes claustrales que formarán a partir de ahora parte del Consejo de Gobierno. Además, se han renovado los miembros de las comisiones jurídica y de calidad del Claustro Universitario. Por otra parte, la Comisión de Calidad del Claustro presentó el informe de resultados del curso 2018/19. En ese curso, la tasa de rendimiento se mantuvo estable o tuvo un pequeño aumento en todas las ramas del conocimiento. La tasa de éxito tuvo mejores resultados en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias. En cuanto a la tasa de abandono, se ha verificado que afecta más a los hombres que a las mujeres, incluso en Ciencias de la Salud, la rama menos afectada por este problema. Ese curso egresaron 3485 estudiantes, 277 más que en el curso anterior. En cuanto a la valoración de la actividad docente, el resultado global sitúa a la casi totalidad de los grados de la Universidad alrededor de un valor de 4 (en una escala de 1 a 5). La vicerrectora de Estudiantes, Paloma Sobrado, presentó los datos acumulados de incidencia de la COVID-19 que, de forma periódica, se actualizan en la página web de la Universidad. Desde septiembre se han registrado 94 contagios entre los trabajadores y 711 contagios entre los estudiantes, no habiéndose confirmado contagios durante el desarrollo de la actividad docente o de investigación. El rector, José Luján, felicitó a toda la comunidad universitaria por su comportamiento frente a la pandemia y el respeto demostrado hacia los demás cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. En cuanto a la vacunación del profesorado universitario, el rector explicó que, de momento, los empleados de las universidades no forman parte de los colectivos prioritarios a pesar de las reiteradas peticiones realizadas desde distintos foros y algunos gobiernos regionales. Informe del rector El rector informó al Claustro de los cambios producidos desde la última sesión de este órgano de gobierno en la estructura y dirección de la consejería competente en materias de universidades dentro del Gobierno regional, agradeciendo al profesor Miguel Motas la labor desempeñada durante su desempeño como consejero. Igualmente, felicitó al profesor Christian de la Fe, nuevo director general, por su nombramiento y le deseó suerte. Asimismo, habló sobre diversos proyectos normativos que tiene en marcha el Ministerio de Universidades: la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitarios (LOSU) que puede estar aprobada en el otoño próximo y que forma parte de las reformas legales necesarias para recibir los fondos Next Generation de la Unión Europea. Además está la reforma de la Ley de la Ciencia, reforma de los decretos que regulan la creación de universidades y facultades y el nuevo decreto que regulará los planes de estudio de los títulos oficiales.