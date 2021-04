El 29 de abril de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como instrumento, no solo al servicio de la comunidad universitaria, sino también al de la sociedad en general. Este servicio, que depende directamente del Rector de la Universidad de Murcia, está principalmente dedicado a desarrollar las políticas de igualdad en materia de género dentro de la propia UMU.

Desde que Carmen Sánchez Trigueros, actual directora de la Unidad para la Igualdad, asumiese el cargo en mayo de 2018, muchos han sido los retos y objetivos alcanzados, haciendo ver tanto a alumnado como a docentes, pero sobre todo al futuro estudiantado universitario, que la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres cuenta con un espacio dedicado y eficaz en el seno de la institución docente. Como principales ejemplos, la puesta en marcha de los ‘puntos violeta’, la aprobación del reglamento sobre procedimiento de cambio de nombre de uso común, a efectos internos, de personas transexuales, transgénero e intersexuales, o la difusión del protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual e identidad y/o expresión de género de la institución.

«La actividad de la Unidad es trepidante y el pequeño equipo que la atiende, de excelentes cualidades, viene realizando un esfuerzo considerable para mantenerla», explica Carmen Sánchez, bajo cuyo mandato también se promueve una actitud y lenguaje inclusivo en toda la comunidad universitaria, y se ha liderado la incorporación de la UMU al programa ‘¿Dónde están ellas?’, una iniciativa que nace en marzo de 2018 de la mano de la Oficina del Parlamento Europeo en España con el objetivo de visibilizar la presencia de mujeres expertas en el espacio público.

Este servicio no ha sido ajeno a las consecuencias de la pandemia, aunque no ha parado de trabajar en ningún momento, al tratarse, tal y como afirma su directora, «no solo de una obligación, sino una responsabilidad». En los momentos iniciales de la pandemia, con el estado de alarma decretado, informó a toda la comunidad universitaria de todos los recursos disponibles para atender las situaciones de violencia de género, y aunque después se generalizó el uso de mascarillas corporativas o institucionales, fue pionero en el lanzamiento de mascarillas alusivas a la no violencia de género y a la propia Unidad para la Igualdad. Por otro lado, se han seguido convocando los premios a los mejores TFG, TFM y Tesis Doctorales en materia de igualdad de género y contra la violencia de género.

El estudiantado preuniversitario puede estar seguro, incluso antes de formar parte de la institución, de que la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres siempre ha activado su intervención cuando alguien lo ha necesitado. Actualmente, sus actividades para difundir su papel al máximo número de personas pasa por las Jornadas de Bienvenida Universitaria. A esto se le suma el encuentro anual que la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) organiza, y que la UMU acogerá a principios de este próximo mes de mayo. El día 4, de manera simbólica, Dª Eva Alcón Soler, rectora de la Universidad Jaume I y delegada de la Presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para Políticas de Igualdad, impartirá la ponencia inaugural. Además, el servicio se encuentra inmerso en la elaboración del II Plan de Igualdad de la UMU, con participación activa de los sindicatos representativos y del Equipo de Gobierno.

«La UMU es consciente de su papel como transmisora de valores igualitarios y tolerantes, y nosotros colaboramos a la consecución del respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres», concluye Carmen Sánchez.

Más sobre la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Email: unidad.igualdad@um.es

Dirección: Avda Teniente Flomesta, 5. Tercera Planta, Edif. Convalecencia. 30003 Murcia.