La investigación publicada en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology demuestra que la mayoría de las especies cercanas al ratón doméstico tienen cuatro proteínas en la matriz que rodea el ovocito, en vez de tres, presentando una proteína adicional (ZP4), lo que ayuda a estudiar la estructura y funcionalidad de estas proteínas en la mayoría de las especies, incluidos los humanos.

La zona pelúcida es la matriz que rodea tanto al embrión como al ovocito de los mamíferos siendo clave para la reproducción y el desarrollo embrionario. Participa, por ejemplo, en la prevención de la polispermia, evitando la introducción en el óvulo de más de un espermatozoide durante el proceso de fecundación. Los científicos del grupo de investigación Gametogénesis, Fecundación y Desarrollo Embrionario Temprano de la Universidad de Murcia (UMU) y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (IMIB), liderados por Manuel Avilés, han llevado a cabo un estudio puntero sobre esta matriz y su implicación en la fecundación.

“Esta investigación, que aúna técnicas de evolución molecular junto con métodos de análisis proteómico y de reproducción asistida, desmonta uno de los dogmas de la reproducción”, señala la investigadora de la UMU Mª José Izquierdo Rico. La ZP hasta ahora se consideraba como una matriz constituida por tres glicoproteínas (ZP1, ZP2 y ZP3) por ser la composición propia del ratón doméstico, una especie que ha sido usada desde hace más de 35 años para la investigación biomédica y, en concreto, para el estudio de la ZP como modelo reproductivo.

El presente trabajo demuestra que el ratón de laboratorio es la excepción, mostrando que la mayoría de las especies cercanas a él tienen cuatro proteínas, al igual que ocurre en humanos, caballos, conejos, gatos, hurones, entre otros. Las especies de ratones estudiadas en este trabajo podrían utilizarse como nuevos modelos de estudio y suponen una herramienta de gran valor por la posibilidad de aplicar técnicas de transgénesis para estudiar la estructura y funcionalidad de estas proteínas y su implicación en la fecundación y desarrollo embrionario temprano”, afirma el jefe del grupo de investigación, Manuel Avilés.

Más información

El estudio ZP4 is present in murine zona pellucida and is not responsible for the specific gamete interaction en el que figuran como primeras autoras Mª José Izquierdo Rico y Carla Moros Nicolás ha sido realizado en colaboración con investigadores del INIA liderados por el investigador Gutiérrez-Adán, del Laboratorio de Biometría y Biología Evolutiva de la Universidad Claude Bernard de Lyon liderados por la investigadora Pascale Chevret así como con otros investigadores del Instituto de Ciencias de la Evolución de la Universidad de Montpellier y del Instituto de Ciencias y Tecnología de Okinawa.

Accede al artículo publicado en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology a través del DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2020.626679