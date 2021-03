La profesora Begoña Alfageme ha tomado posesión como decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en un acto que ha tenido lugar en el salón de actos de la facultad, ubicada en campus de Espinardo y que ha estado presidido por el rector, José Luján.

La decana, que sustituye en el cargo a Antonio De Pro Bueno, tiene entre sus líneas principales de actuación como objetivo para los próximos años adecuar los títulos a las necesidades de la sociedad, mantener y mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte en la Facultad, renovar el sello internacional de calidad, Certificate for Quality of Internationalisation, de la European Consortium for Acreditation; estabilizar la plantilla profesional docente, así como dar respuesta a las necesidades de las prácticas curriculares con la presencia de una figura profesional asociada a los centros educativos donde acude el alumnado.

Junto con la decana también han tomado posesión quienes conforman su equipo decanal.

· Vicedecana de Calidad. María Inmaculada Méndez Mateo.

· Vicedecano de Cultura y Comunicación. José Víctor Villalba Gómez.

· Vicedecano de Estudiantes. Alberto Gómez Mármol.

· Vicedecana de Grado. María Isabel de Vicente-Yagüe Jara.

· Vicedecano de Investigación y Posgrado. Pedro Nicolás Zaragoza.

· Vicedecana de Prácticas Escolares. Olivia López Martínez.

· Vicedecana de Prácticas Externas. Ana Belén Mirete Ruiz.

· Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales. Juan Antonio Solís Becerra.

· Secretario de la Facultad. Gabriel Enrique Ayuso Fernández.