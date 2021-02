La igualdad de género y el respeto por las diferencias son dos de los objetivos transversales del sistema educativo español. De forma complementaria, “las TIC son potentes herramientas para combatir los estereotipos y trabajar en beneficio del respeto, la tolerancia y la convivencia”, explica la catedrática de la UMU, y una de las responsables del trabajo, Paz Prendes.

Entre las iniciativas estudiadas, los autores de la investigación destacan, por ejemplo, un programa implementado en Educación Infantil que trabaja conceptos básicos relacionados con competencias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática) desde una perspectiva de género. En Primaria, por su parte, señalan una práctica que persigue combatir los estereotipos vinculados al comportamiento de hombres y mujeres a través del uso de tutorías virtuales.

En relación a Educación Secundaria, los investigadores remarcan la acción ‘ICT-Go.Girls', que se apoya en tecnologías para promover el empoderamiento femenino y el interés por el emprendimiento digital de las mujeres. Para ello, se utilizan grupos de trabajo en los que se desarrollan videoconferencias, simulaciones, debates a través de foros virtuales o espacios de reflexión con portafolios digitales.

Por último, en Enseñanza Superior destacan programas que trabajan las competencias de resolución de problemas ligados a la desigualdad de género en el ámbito de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática.

Asimismo, resulta de interés señalar que la mayoría de casos de éxito en los distintos niveles educativos se relacionan con el uso de la web 2.0. y con las competencias STEM.

“Este dato es interesante, pues es precisamente en este ámbito donde se presentan significativas diferencias en función del género”, comenta Prendes. Por ello, “es importante trabajar las competencias científicas de los niños y las niñas desde los primeros niveles de la enseñanza obligatoria, actividad en la cual las TIC pueden ser de gran ayuda”, explica la experta.

Implicaciones futuras

“El análisis de todas las experiencias encontradas nos conduce a insistir en la importancia de trabajar a través de metodologías activas y con el apoyo de las tecnologías para conseguir las metas del quinto objetivo de desarrollo sostenible, la igualdad de género”, apunta la investigadora de la UMU.

Asimismo, la técnica de revisión sistemática utilizada como metodología ha permitido a los investigadores descubrir la escasez de trabajos publicados en los cuales se documenten experiencias en este ámbito.

La poca cantidad de literatura sobre estos tópicos “nos demuestra la necesidad de trabajar en las prácticas docentes para educar en igualdad a través de las TIC”, señala Prendes.

Más información

El proyecto GEM-Gender Equality Matters está financiado por la Comisión Europea, en el marco del programa ‘Rights, Equality and Citizenship’. Han participado socios de cuatro países (Irlanda, Italia, Grecia y España) que han colaborado en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un plan de intervención educativa orientado a promover la igualdad de género.

Se trata de una ambiciosa iniciativa donde se ha trabajado con estudiantes, profesorado y familias de Primaria y Secundaria y además se ha diseñado un MOOC (curso online masivo y abierto) disponible en inglés, español e italiano.

Referencia del artículo:

Prendes-Espinosa, M., García-Tudela, P. y Solano-Fernández, I. (2020). Gender equality and ICT in the context of formal education: A systematic review. [Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática]. Comunicar, 63, 9-20. https://doi.org/10.3916/C63-2020-01