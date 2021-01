La artista murciana Rocío Kunst expone en la UMU una muestra que reflexiona sobre la relación humana con la naturaleza

La Universidad de Murcia expone desde este lunes la muestra 'About my branches' de la artista murciana Rocío Kunst. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 12 de febrero en el espacio ES/UM del Campus de La Merced, de lunes a viernes, de 11 a 14 y de 18 a 20.30 horas.

La artista lleva tiempo explorando los límites del cuerpo en su relación con el espacio que lo rodea, tanto urbano como rural, interior y exterior. Su perspectiva es la de una fotógrafa sensible y detallista, que trabaja con habilidad el claroscuro en escenas domésticas pero también sobre terreno arbolado. Capaz de expandir su proyecto creativo de la fotografía a la instalación y lo escultórico dentro de una coherencia conceptual.

Tal y como explica Marisol Salanova, comisaria de la muestra, en este proyecto "Kunst muestra, por un lado, lo íntimo del desnudo en fundición con la naturaleza, así como, por otro, la porosidad de la piel mediante la deconstrucción de la imagen femenina. Un cuerpo de mujer engastado en el hueco del tronco de un árbol, guarecido entre sus ramas, estirado a lo largo de sus raíces, interpela desde la ritualidad al espectador que duda si se trata de un cuerpo con vida, empoderado o inerte".

"Quizás lo más difícil de afrontar ahora mismo sea la necesidad de refugios naturales para la supervivencia humana. Si durante décadas se ha dado la espalda al calentamiento global, negando el cambio climático y tantas otras cosas que han llevado a nuestro planeta al extremo, es momento de tomar conciencia. La obra de Rocío Kunst inaugura una década de esperanza para cambiar las dinámicas tóxicas y reorientar nuestra relación con el entorno natural, del cual no somos más que una ramificación. 'About my branches' nos recuerda que cada persona está a tiempo de sumar en un ecosistema al que la solemnidad de las imágenes infunde respeto", añade Salanova.