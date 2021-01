Premio para las 'apps' de Física de la UMU

Los profesores de la UMU Félix J. García Clemente, profesor de la Facultad de Informática; y Francisco Esquembre, profesor de la Facultad de Matemáticas, han sido premiados por el Global Online Laboratory Consortium (GOLC) con el premio Online Laboratory Award (OLA) 2021 al mejor laboratorio visualizado. El galardón lo comparten con los investigadores Loo Kang Wee y Tze Kwang Leong de la División de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Singapur.

Este premio reconoce dos aplicaciones móviles desarrolladas como parte del proyecto 'Promoting joy of Learning by turning phone into scientific equipment', financiado por el Ministerio de Educación de Singapur y que también resultó premiado con el GOLD Innergy Award del Gobierno de Singapur. El proyecto busca promover el desarrollo de aplicaciones móviles que permitan mejorar el aprendizaje de conocimientos científicos y técnicos en alumnado de enseñanzas secundarias de Singapur. Los profesores de la Universidad de Murcia colaboran en este proyecto desde el año 2014.

Las aplicaciones premiadas ahora permiten, en un caso, recrear un espectrómetro con el móvil y, en el otro, que el alumnado pueda experimentar cómo pueden analizarse ondas acústicas mediante el uso del micrófono del teléfono.

En el caso del espectrómetro, la herramienta diseñada por García Clemente y Esquembre permite que, usando la cámara del teléfono, se pueda analizar el espectro de emisión de luz visible generado por un elemento químico, ya que en función de su composición presentan colores diferentes; así el alumnado puede estudiar de forma visual su composición. Por otra parte, la aplicación destinada al análisis de ondas acústicas se vale del micrófono para hacer experimentos que permitan determinar longitudes de tubos a través del sonido. Su uso concreto hace que la aplicación pueda determinar la longitud de una pajita solo con que se sople a través de ella. Son dos ejemplos de experimentos que se realizan en las aulas de Singapur y que mejoran el aprendizaje de conceptos de Física.

Desde que comenzó la colaboración de García Clemente y Esquembre con el Ministerio de Educación de Singapur sus trabajos han sido premiados y reconocidos por diversos organismos e instituciones. Entre ellos el Excellence in Physics Education Award de la American Physical Society en 2020, UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize en 2015 y varios premios Innergy Awards del Ministerio de Educación de Singapur. Actualmente, ambos profesores centran su colaboración con el Ministerio de Educación de Singapur en el desarrollo de herramientas para el análisis del aprendizaje y la evaluación online.