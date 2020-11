El catedrático de la UMU Pedro M.ª Egea Bruno, distinguido con el premio Memoria Histórica 2020

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia Pedro M.ª Egea Bruno ha sido distinguido con el premio Memoria Histórica de la Región de Murcia, que concede cada año desde hace tres ediciones la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM).

El premio pretende reconocer la amplia trayectoria docente e investigadora, además de su labor reivindicativa y difusora de la Memoria Histórica de la Región.

Egea Bruno intenta enfocar todos sus trabajos de investigación desde el punto de vista de la Historia total, incidiendo en aspectos como la demografía, la economía, la sociedad, la cultura o la política. Es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre temas como el hambre, el racionamiento y el mercado negro en el franquismo, la prensa, la flota republicana o la Base Naval de Cartagena entre otros.

Fruto de una investigación suya ha sido la recuperación de la labor como rectores de la Universidad de Murcia de los profesores Laureano Sánchez Gallego y Manuel Pérez Xambó, que desarrollaron su actividad durante la Guerra Civil, de los que se editó un número especial de la revista universitaria CENTUM en abril del pasado año, y cuyos retratos se podrán ver en breve en la Galería de Rectores de la UMU.

Otra cosa, incluye un párrafo recordando la investigación de Egea Bruno sobre los dos rectores de la Guerra Civil puede consultarse en la revista Campus, que nos ha permitido reconstruir la memoria de nuestra Universidad y que, pronto, sus retratos colgarán en la Galería de Rectores de la UMU

Una vez conocida la distinción, cuya entrega será pospuesta hasta que la pandemia lo permita, Egea Bruno ha afirmado que "el premio me ha hecho sentir que no estoy solo en esta batalla por la transmisión de la memoria histórica de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia, con los que tenemos contraída una deuda impagable", añadiendo que "Me siendo reconfortado por una larga historia que inicié en 1987 con la publicación del libro La represión franquista en Cartagena (1939-1945), que provocó una serie de amenazas y presiones en una ciudad por entonces militarizada y que afronté desde el más absoluto desamparo".