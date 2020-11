Dos servicios clave para la situación actual

En tiempos de pandemia, la Universidad de Murcia ha tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse a la situación, siempre aplicando la normativa vigente y actuando en función de las recomendaciones del Ministerio de Universidades. En primer lugar, se ha creado el Comité de Seguimiento y Coordinación Covid y el Comité Técnico Asesor formado por expertos de la UMU de diferentes áreas, y se ha nombrado un responsable Covid por cada centro y edificio.

La responsable Covid de la UMU, la profesora María Ruzafa, explica que «se han implementado medidas estructurales relativas a la reorganización de espacios, limitación del aforo en las aulas, laboratorios, aulas de informática, salas de prácticas, etc». También se ha aumentado la ventilación de todos los espacios y se ha reforzado la limpieza de todas las estancias; se han señalizado los espacios comunes como pasillos y aulas para garantizar la distancia de seguridad; se han colocado dispensadores de gel hidroalchólico en los accesos a los edificios y a las aulas; se han colocado códigos QR para controlar los aforos; y se ha distribuido cartelería recordando la obligación de usar mascarilla y recomendando instalar la aplicación Radar Covid para la detección de contactos estrechos.

María Ruzafa asegura que «la aplicación de todos los protocolos y la colaboración de toda la comunidad universitaria está permitiendo que en la actualidad no hayamos tenido brotes, no tengamos contagios en espacios de docencia y que podamos seguir con la actividad docente en modalidad semipresencial».

En las circunstancias actuales, adquiere una nueva dimensión la labor del Servicio de Información Universitario (SIU), cuya misión principale es informar sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la universidad. «Si la presencialidad es menor, tenemos que hacer un esfuerzo para llegar por cualquier medio, por lo que el acceso a la información a través de herramientas virtuales se ha acrecentado. La pérdida del trato humano hace que nuestra presencia sea más necesaria», explica el jefe del SIU, Vicente García Ferrando.

Ahora mismo, los alumnos están más preocupados, asegura, por cuestiones como las practicas, la semipresencialidad y asistencia a clase, como realizar los trámites administrativos, préstamo de ordenadores, la necesidad o no de alojamiento, como serán los exámenes, etc. «Ante este escenario tan cambiante, igualmente su preocupación se centra en los riesgos de contagio, en si cambiará o no la forma de docencia o evaluación durante el curso y las becas para poder sobrellevar los costes universitarios», comenta.

En redes sociales, desde el SIU han impulsado campañas de información sobre el funcionamiento no presencial durante la época de confinamiento, sobre los nuevos escenarios de docencia y evaluación y mensajes de sensibilización sobre las medidas de seguirdad. Explica el jefe del Servicio de Información que en las últimas semanas han recibido muchas preguntas sobre el préstamo de material informático para salvar la brecha digital, y también sobre cómo justificar los desplazamientos en esta época de movilidad restringida entre municipios.

Si bien es cierto que en la primera ola de la pandemia se prestó todo el servicio de atención al público de forma remota, en la actualidad las oficinas de atención están abiertas a pleno rendimiento: lunes, martes y miércoles de 9.30 a 18.30 horas ininterrumpidamente, jueves y viernes, de 9.00 a 14.00 horas.