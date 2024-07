¿En qué debes fijarte para escoger un buen protector solar?

A la hora de ir a la playa en verano, incluso a la hora de pasear por la calle en horas de altas temperaturas y fuerte radiación solar, hay que tener en cuenta algo fundamental: debemos proteger nuestra piel. Y para ello debemos seleccionar con cuidado qué tipo de protector solar es el más adecuado para nosotros.

Y es que seleccionar el protector solar puede reducir el riesgo de padecer cáncer de piel, pero también disminuye su envejecimiento.

En primer lugar, debemos tener en cuenta el factor de protección solar (indicado a menudo como SPF o FPS), que nos dice el número de veces por el que se multiplica el tiempo que podemos estar bajo el sol sin quemarnos.

No obstante, no hay protector solar perfecto, y hasta aquellos con una protección elevada no llegan a bloquear las radiaciones ultravioletas. Ninguno protege al 100%.

Aun así, los factores del 15 a 25 indican una protección media, mientras que los del del 30 al 50 ofrecen alta protección. Aquellos que tienen un índice mayor de 50 ofrecen protección muy alta. Así que como mínimo debemos utilizar un protector con factor del 15, aunque mejor que sea superior, y siempre deberemos tener en cuenta nuestro tipo de piel y su sensibilidad.

Es, asimismo, esencial escoger un protector solar que proteja de los rayos UVA, que son, grosso modo, los que envejecen la piel, y de los UVB, que son los que nos queman. Además, ambos tipos aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel.También hay que fijarse en la resistencia al agua del protector si queremos usarlo para bañarnos en la playa.