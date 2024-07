Cómo actuar si encuentras a alguien ahogándose en el mar

Llega el verano y solo podemos pensar en una cosa: en ir a la playa. Pensamos que nada puede salir mal, pero esto no siempre es así. En el mar siempre es posible que nos encontremos con una situación de emergencia en la que alguien se esté ahogando. Por eso es necesario saber cómo actuar.

Lo más importante si encontramos a alguien ahogándose o insconsciente en el agua es tener en cuenta la regla PAS: proteger, alertar y socorrer.

Si no sabes cómo actuar, lo mejor es que llames a alguien y evites que la víctima y tú acabéis en peligro. Si decides actuar, lo primero es sacar a la persona del agua y mantener libres su nariz y su boca. A continuación, debes colocar a la persona boca arriba y ver si responde a estímulos, por lo que puedes hablarle, tocarle e incluso pellizcarle. Si responde, asegúrate de que esté bien o llama al 112; si no, llama al 112 de inmediato y sigue sus instrucciones.

Si la persona respira, pon las manos en su frente y en su barbilla e inclina su cabeza para que la lengua no impida el paso de aire a los pulmones, y ponla el posición lateral de seguridad. Si no respira, aparte de llamar al 112, debes realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP). Para ello, inicia con 30 compresiones torácicas en el centro del pecho, realiza 2 insuflaciones con la vía aérea abierta (frente-mentón) y la nariz tapada. Si el aire no pasa en la primera insuflación, asegúrate de estar haciendo bien la maniobra frente-mentón y realiza la segunda insuflación, entre o no entre aire. Alterna compresiones e insuflaciones en una secuencia 30:2 (30 compresiones y 2 insuflaciones) a un ritmo de 100 compresiones por minuto. No interrumpas hasta que la víctima inicie respiración espontánea, te agotes o llegue ayuda especializada.