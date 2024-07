Cómo evitar ahogamientos y accidentes en el baño

Los ahogamientos son una amenaza real y frecuente, tanto en la playa como en la piscina. De hecho, constituyen la tercera causa de muerte por causas externas en España, afectando a personas de todas las edades.

El riesgo de ahogamiento no es exclusivo de los niños; hombres jóvenes también son frecuentemente víctimas, especialmente por conductas peligrosas como zambullirse desde gran altura o no comprobar la profundidad del agua. Cada año casi un centenar de personas son hospitalizadas por lesiones al saltar al agua, seis de ellas con lesiones medulares.

Diversos factores aumentan el riesgo de ahogamiento, incluidos comportamientos de riesgo, momentos de relajación en la vigilancia de los niños, bañarse en zonas sin vigilancia, consumo de alcohol y drogas, y condiciones médicas como la epilepsia.

Para prevenir estos accidentes, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo recomienda: Vigilar a los niños en todo momento, enseñarles a nadar y educarlos sobre la seguridad en el agua. No dejar solos a los bebés en bañeras o piscinas hinchables.. Utilizar chalecos salvavidas en lugar de flotadores hinchables. Respetar las banderas de la playa y no sobrestimar la condición física al nadar en el mar. Evitar bañarse en zonas prohibidas y siempre en compañía. No bañarse de noche y tener cuidado con el consumo de alcohol. No saltar de cabeza desde alturas sin comprobar la profundidad del agua.

Con estas sencillas precauciones, se puede disfrutar de entornos acuáticos de manera segura y reducir significativamente el riesgo de ahogamientos y otras lesiones.