Tres mitos de la alimentación del verano que todos creemos

Existen muchos mitos veraniegos que todos hemos creído alguna vez. Creencias que hemos seguido pero no sabemos muy bien porqué o porque nos han parecido lo más lógico en un momento dado.

La empresa Futurlife 21 es un sistema de alimentación saludable que desde hace años enseñan con cursos a comer rico y saludable. En una de sus últimas publicaciones han desmentido estos tres mitos veraniegos en los que todos hemos caído.

El primero que desmienten es que la ensalada de pasta sea siempre una opción saludable. No es cierto, porque depende de los ingredientes. «Si hacemos una ensalada con pasta de harinas refinadas, le añadimos mayonesa de bote, maíz, bonito, huevo, cebolla y poco más...o sería una opción demasiado equilibrada, ni demasiado nutritiva, ni tampoco es que sea lo más saludable del mundo», explicaba la bioquímica María Hernández, en el vídeo.

Otra de las creencias que desmienten es que el tomar casera en el tinto no es igual a beberlo con agua con gas. «La casera, una bebida carbonatada y endulzada con diferentes edulcorantes. Es importante que recordéis que los edulcorantes no se recomiendan para mantener el paladar reeducado en no necesitar mucho dulzor para ser feliz» y añadía, «y además se han vinculado con un desequilibrio de la microbiota y con empeorar las digestiones».

La tercera y última creencia es que la cerveza es hidratante. Todo lo contrario. El alcohol de la cerveza tiene efecto diurético, es decir, favorece que perdamos líquidos. Por tanto, favorece la deshidratación.