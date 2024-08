Las claves para evitar una intoxicación alimentaria en verano

Una intoxicación alimentaria es una enfermedad causada por el consumo de alimentos o bebidas contaminados con bacterias, virus, parásitos u otras toxinas. Estos microorganismos o sustancias tóxicas pueden afectar la salud y causar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general.

Pese a que la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias se producen como consecuencia de comidas al aire libre, viajes a lugares exóticos, o el consumo de alimentos o bebidas en lugares insalubres, éstas se pueden dar en cualquier otro momento, y especialmente en verano por las altas temperaturas.

Los alimentos de origen animal pueden estar contaminados por microorganismos, pero éstos pueden ser destruidos por el calor. Para poder conseguirlo, la temperatura a la que debe someterse el alimento debe ser suficiente para que este alcance un mínimo de 70°C al menos durante 2 minutos. Es posible guiarse por el cambio de color que se produce en el centro de la carne o del pescado.

Por ejemplo, no se debe consumir leche cruda sin tratamiento térmico previo. Además, las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados. Si preparas ciertos alimentos en casa (platos a base de huevo crudo como mayonesas, salsas o cremas) debes consumirlos inmediatamente y no aprovechar las sobras y, de no consumir de inmediato, conservarlos en frío. El lavado de los huevos no está recomendado, pero si lavas los huevos antes de utilizarlos porque estén muy sucios, debes hacerlo inmediatamente antes de su uso.